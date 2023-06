Darkboard: iPad-Halterung mit komfortabler Handauflagefläche

Darkboard will bei grafischen Arbeiten mit dem iPad unterstützen. Der Rahmen fungiert nicht nur als im Winkel verstellbare Halterung, sondern ermöglicht auch eine komfortable und ebene Handauflage. Auf diese Weise sollen sich Handkrämpfe auch bei längeren Zeichensitzungen vermeiden lassen, ganz gleich, ob man as iPad auf dem Schreibtisch oder auf der Couch verwendet.

Insert

You are going to send email to