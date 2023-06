Onvis Thread Smart Button: Kompakter Multischalter für HomeKit

Onvis baut mit der neuen Multi-Fernbedienung sein Angebot an mit HomeKit kompatiblem Smarthome-Zubehör weiter aus. Zuletzt hat der Hersteller zu Jahresbeginn seinen Tür- und Fenstersensor CT3 in den Handel gebracht, der ebenfalls über Bluetooth und Thread kommuniziert und einzeln für 25 Euro oder auch im Doppelpack zum Preis von 42 Euro erhältlich ist.

Auch wenn Onvis die Verfügbarkeit des neuen Schalters in Deutschland noch nicht offiziell angekündigt hat, lässt sich dieser bereits zum Preis von 39,99 Euro über Amazon vorbestellen. Im Lieferumfang ist zusätzlich zu dem Multischalter selbst eine Magnethalterung enthalten, mit deren Hilfe der Onvis Thread Smart Button an der Wand befestigt werden kann. Alternativ kann man das Zubehör auch einfach als „Fernbedienung“ auf den Tisch oder dergleichen legen.

