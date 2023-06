Synology DS223j: Neues Einsteiger-NAS mit zwei Einschüben

Die NAS-Laufwerke von Synology lassen sich auch als Ziel für die automatische Datensicherung über Time Machine verwenden. Bei uns dient ein solches Laufwerk zudem als Ziel für die automatische Datensicherung von iOS-Geräten . Apple hat diese komfortable Alternative zum iCloud-Backup (und den in der Regel damit verbundenen Kosten) leider mittlerweile ein ganzes Stück umständlicher gemacht . Während die Datensicherungen über iMazing in der Vergangenheit komplett im Hintergrund laufen konnten, wird man hier jetzt regelmäßig von der Aufforderung zur Passcode-Eingabe genervt.

