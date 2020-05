„Dark Mode Wallpaper Switcher“ wechselt Desktop-Grafiken

Die Mac App Store-Beschreibung des kostenlosen „Dark Mode Wallpaper Switcher“ besteht aus zwei schlichten Sätzen und benötigt ehrlich gesagt auch nicht mehr.

Bei dem „Dark Mode Wallpaper Switcher“ handelt es sich um eine einfache Open-Source-Anwendung, die euren Mac um eine Funktion ergänzt, die Apple vielleicht selbst hätte ausliefern können: Der Mini-Download wechselt das Hintergrundbild in Abhängigkeit vom aktiven macOS-Erscheinungsbild.

Habt ihr den „Dark Mode Wallpaper Switcher“ installiert, könnt ihr je ein Hintergrundbild für den hellen und eins für den dunklen Modus festlegen – die App wechselt dieses dann je nach aktivem Modus. Um an dieser Stelle die Entwickler zu zitieren: „That’s it. That’s the app.“

Version 1.2 verfügt über einen langsamen Übergang, kann beim Systemstart geladen werden, ist nur 3MB klein und kostenlos verfügbar.