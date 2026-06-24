Apple zählt vermutlich seit Jahren zu den attraktivsten Zielen für Cyberkriminelle. Der Mac- und iPhone-Hersteller gilt bislang jedoch als vergleichsweise gut geschützt. Dagegen stellen Unternehmen, die im Auftrag von Apple arbeiten, ein ergiebigeres Ziel dar. Offenbar wurden erneut bei einem Apple-Zulieferer Dokumente gestohlen, die auch vertrauliche Informationen zu Apple-Produkten enthalten.

Der Vorfall erinnert an die Ransomware-Attacke auf den Apple-Zulieferer Quanta. Damals gelangten Angreifer an Konstruktionszeichnungen und technische Unterlagen zu MacBook-Komponenten und veröffentlichten einen Teil davon, um ihre finanziellen Forderungen zu unterstreichen.

Wichtigster Apple-Partner in Indien betroffen

Nun hat es offenbar den indischen Elektronikhersteller Tata Electronics erwischt, einen der wichtigsten Fertigungspartner von Apple in Indien. Schätzungen zufolge entfällt inzwischen rund ein Drittel der indischen iPhone-Produktion auf das Unternehmen.

Tata hat laut einem Reuters-Bericht einen Cyberangriff auf seine IT-Systeme bestätigt. Man habe den Vorfall bereits vor einigen Wochen entdeckt und unmittelbar Gegenmaßnahmen eingeleitet. Der Geschäftsbetrieb sei nicht beeinträchtigt worden. Sicherheitsforscher berichten nun allerdings, dass im Darknet umfangreiche Datensätze aufgetaucht sind, die von Tata Electronics stammen könnten.

Mehr als 200.000 Dateien im Darknet

Nach Angaben von Sicherheitsforschern soll die Gruppe „World Leaks“ mehr als 200.000 Dateien mit einem Datenvolumen von über 630 Gigabyte veröffentlicht haben, deren Echtheit bislang allerdings nicht bestätigt wurde. Tata habe außerdem eine Lösegeldforderung erhalten. Reuters zufolge untersucht Apple den Vorfall derzeit.

In den veröffentlichten Datensätzen sollen sich Unterlagen befinden, die auf Apple und Tesla verweisen. Darunter sollen sich technische Spezifikationen, Konstruktionszeichnungen und Fertigungsunterlagen befinden. Einige Dokumente sollen Hinweise auf Qualitätsstandards für Bauteile von iPhones enthalten. Die Suche nach dem Begriff „Hosur“, dem Standort von Tatas wichtigster iPhone-Produktionsstätte, habe 33 Dateien und Ordner als Treffer ergeben.