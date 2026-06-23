Kindle-Reader teilweise zum bisherigen Bestpreis erhältlich

Die Kindle-Geräte sind hervorragende E-Book-Reader, wenn man sich auf das Ökosystem von Amazon einlässt. Für Kaufinteressenten hat sich auch in diesem Jahr das Warten auf die Prime-Tage gelohnt. So kann man beispielsweise das aktuelle Modell des Kindle Paperwhite im Rahmen der Aktion zum bisherigen Bestpreis kaufen.

In der Standardversion ist der Kindle Paperwhite aktuell für 124,99 Euro erhältlich. Es handelt sich dabei um die hier ausführlicher von uns besprochene aktuelle Generation mit einem 7 Zoll großen E-Ink-Bildschirm. Neben einem größeren wurde bei diesem Modell auch die Akkulaufzeit auf nun bis zu zwölf Wochen verbessert. Ein aktualisierter Prozessor soll den Seitenwechsel um bis zu 25 Prozent beschleunigen.

Mehr Ausstattung in der Signature Edition

Begleitend dazu bietet Amazon auch eine Kindle Paperwhite Signature Edition an. Diese kostet mit 149,99 Euro aktuell 25 Euro mehr. Dafür erhält man mit dieser Variante nicht nur 32 statt 16 GB Speicher, sondern kann den E-Book-Reader auch kabellos laden und ein Frontlicht mit automatischer Anpassung aktivieren.

Das Standardmodell des Kindle ist im Rahmen der Prime-Angebote momentan für 92,99 Euro erhältlich. Anders als beim Kindle Paperwhite ist der Bildschirm hier nur 6 Zoll groß. Zudem muss man mit einem kleineren Akku und einer maximalen Laufzeit von bis zu sechs Wochen leben. Der Standard-Kindle ist im Gegensatz zum Paperwhite auch nicht wasserfest und erlaubt es nicht, die Farbtemperatur der Anzeige zu ändern.

Standard-Kindle und Kids-Modelle ebenfalls reduziert

Amazon bietet darüber hinaus auch die Colorsoft- und Kids-Modelle des Kindle vergünstigt an. Der mit einem Farb-E-Ink-Display ausgestattete reguläre Kindle Colorsoft ist aktuell für 164,99 Euro statt 259,99 Euro zu haben. Mittlerweile gibt es den Colorsoft auch als Kids-Edition. Hier liegt der aktuelle Aktionspreis bei 189,99 Euro.

Die Kids-Modelle des Kindle kommen stets mit einer soliden Schutzhülle im Paket. Neben dem Colorsoft sind hier aktuell auch der Standard-Kindle Kids auf 94,99 Euro und der Kindle Paperwhite Kids auf 134,99 Euro reduziert.