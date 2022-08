Curve Flex: Neuer MacBook-Ständer von Twelve South jetzt flexibler

Der auf Apple-Produkte spezialisierte Zubehör-Anbieter Twelve South hat mit dem Curve Flex eine neue Variante seines schon länger erhältlichen MacBook-Ständers Curve vorgestellt. Statt wie sein Vorgänger einen starren Einsatzwinkel anzubieten, ist der Curve Flex mit zwei Scharnieren versehen, die einen flexiblen Einsatz des Schreibtisch-Accessoires ermöglichen.

Schon bald auch in Deutschland in den beiden Farbvarianten Mattschwarz und Mattweiß verfügbar, soll der Curve Flex für 89,99 Euro in den Verkauf gehen und lässt sich mit nahezu allen Laptops in den Geräteklassen von 10 bis 17 Zoll Größe einsetzen – diese dürfen das zulässige Maximalgewicht von knapp 20 Kilo allerdings nicht übersteigen.

Der aus Aluminium gefertigte Laptop-Ständer steht auf einer Grundfläche von 27 cm x 23 cm und lässt die ergonomische Erhöhung des aufgestellten Rechners um bis zu 56 Zentimeter zu. Der Tastaturwinkel kann beim Einsatz des Curve Flex zwischen 0° und 45° betragen.

Auf amazon.de bereits gelistet (aktuell aber noch nicht verfügbar) wird der Curve Flex mit eine zusätzlichen Tragetasche ausgeliefert, die den Ständer beim Transport ins Büro vor Kratzern schützen soll.

Der MacBook-Ständer richtet sich in erster Linie an Anwender, die ihre MacBooks mit externen Eingabegeräten betreiben und ihren Nacken entlasten möchten, indem der Bildschirm auf Augenhöhe positioniert wird. Zudem ist der Curve Flex auch für den Einsatz mit einem zusätzlichen, externen Monitor geeignet und stellt das MacBook dann gleichberechtigt neben diesem auf.

Twelve South bietet den regulären Curve ohne zusätzliche Einstellmöglichkeiten zum Verkaufspreis von 54 Euro an. Auch dieser ist sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Ausgabe verfügbar, allerdings nicht wirklich zum Transport geeignet.