Apple-Animationsfilm „Luck“ erhält Werbeunterstützung von Adobe

Es ist sicherlich keine Seltenheit, dass insbesondere im Bereich des Animationsfilms die Software-Produkte von Adobe verstärkt Verwendung finden. Adobe stellt damit verbunden allerdings auch die für die Produktion maßgeblich verantwortlichen Personen in den Vordergrund. In einem ersten von insgesamt drei Videos kommt hier unter anderem die Regisseurin Peggy Holmes zu Wort. Weitere Hintergrundvideos zu Luck sollen am 23. und am 30. August bei Adobe erscheinen.

Apple selbst hat die Werbetrommel für das neue Apple Original bereits wesentlich stärker als sonst gerührt, der Film wird als neues Highlight auf Apple TV+ präsentiert und wurde zum Start auch großflächig direkt auf der Apple-Webseite beworben. Apple kann damit verbunden aber auch mit klanghaften Namen hausieren gehen. So zeichnen mit John Lasseter und David Ellison zwei Branchengrößen für die Regie und Produktion verantwortlich, die sich bereits den Pixar-Erfolgen „Toy Story“ und „Cars“ sowie „Mission Impossible“ einen Namen gemacht haben. In der englischsprachigen Originalversion sind zudem die Stimmen von Stars wie ane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada und Simon Pegg zu hören.

