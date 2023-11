CSAM: EU-Parlament sieht Anbieter in der Pflicht

Chatkontrolle, CSAM-Scanning, verpflichtende Altersverifikationen. Der Schutz von Kindern im Internet hat in den vergangenen Wochen und Monaten für zahlreiche Initiativen und Vorschläge gesorgt, die teilweise durchaus das Potenzial haben, die Menge an Material zu reduzieren, auf dem sexuelle Gewalt gegen Kinder abgebildet ist – fast alle Ansätze kollidieren jedoch auch mit dem europäischen Selbstverständnis, so behutsam und sparsam wie nur möglich, mit persönlichen Daten umzugehen.

Parlament sieht Anbieter in der Pflicht

Nun hat das Europäische Parlament eine erste Position zu den diskutierten Maßnahmen formuliert, mit denen die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gegen so genannten „child sexual abuse material“ (kurz: CSAM) vorzugehen beabsichtigen.

Mit 51 zu 2 Stimmen hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres einen Entwurf angenommen, der vor allem die Plattform-Betreiber in der Pflicht sieht, wenn es darum geht, Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen.

Geplant ist, Dienste-Anbieter dazu zu verpflichten, dass Risiko, dass ihre Dienste für den sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet missbraucht werden könnten, selbst zu bewerten und anschließend „gezielt, verhältnismäßig und wirksam“ dagegen vorzugehen.

Altersverifikationsysteme im Anmarsch

Zudem haben sich die Parlamentarier dafür ausgesprochen, Altersverifikationsysteme für pornographische Webseiten einzuführen und Meldemechanismen für CSAM-Inhalte zu etablieren.

Dienste, die auf Kinder abzielen, sollen standardmäßig Funktionen zum Blocken und Stummschalten von Mitteilungen besitzen und das Einverständnis der Anwender voraussetzen, ehe überhaupt Nachrichten zugestellt werden können.

Vorgesehen ist zudem, dass europäische Justizbehörden zeitlich begrenzte Anordnungen erlassen können, um ausgesuchte Anbieter nach CSAM-Inhalten zu durchsuchen, diese zu entfernen und den Dienst zu sperren. Mit der punktuellen Eingriffsmöglichkeit soll die Massenüberwachung des Internets vermieden werden. Ende-zu-Ende verschlüsselte Inhalte sollen davon jedoch nicht betroffen sein.

Weitere Beratungen folgen

Das Gesetz würde darüber hinaus ein EU-Zentrum für Kinderschutz einrichten, um die neuen Regeln umzusetzen und Internetanbieter bei der Erkennung von CSAM zu unterstützen.

Nach einer weiteren Lesung soll Ende des Monats die ersten Verhandlungen über die neuen Schutzmechanismen anlaufen.