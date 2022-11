Nanoleaf kündigt neue Produktversionen mit Matter-Unterstützung an

Man darf davon ausgehen, dass auch die neuen Versionen der Nanoleaf-Lampen wieder die Kombination aus Bluetooth und Thread als Verbindungsstandard nutzen, somit ist ein HomePod mini oder ein aktuelles Apple TV für die vollumfassende Einbindung ins Heimnetz inklusive der Möglichkeit zur externen Steuerung nötig. Die Nanoleaf-Produkte sind von Haus aus in vollem Umfang mit HomeKit kompatibel. Matter bietet dann die zusätzliche Option, die Geräte auch in andere, kompatible Smarthome-Umgebungen mit einzubinden.

Nachdem Anfang Oktober mit der Spezifikation von Matter 1.0 die offiziellen Richtlinien für den neuen Smarthome-Standard veröffentlicht wurden, kommen die Hersteller so langsam in die Gänge. Aqara will ja bereits im Dezember damit beginnen, große Teile seines bereits vorhandenen Produktangebots auf den neuen Standard zu hieven, als nächstes hat nun Nanoleaf seine ersten mit Matter kompatiblen Smarthome-Produkte angekündigt.

