Crush: Apple entschuldigt sich für umstrittenen iPad-Werbespot

Apple hat seinen neuen iPad-Pro Werbespot „Crush“ aus der aktiven Vermarktung zurückgezogen und wird den 70-Sekünder nicht mehr im Fernsehen zeigen, nachdem dieser auf heftige Kritik bei Kulturschaffenden und Künstlern gestoßen war.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024