Werbung im Pause-Bild: Prime Video erhält noch mehr Reklame

Im Rahmen einer Branchen-Präsentation in New York hat Amazons Werbeabteilung ihre Zielgruppe über neue Marketing-Formate informiert, die ab dem kommenden Sendejahr zur Verfügung stehen sollen. Sendejahre starten dabei üblicherweise im September – die Änderungen dürften sich also bemerkbar machen, sobald es langsam wieder etwas kälter wird.

Auch Disney experimentierte schon mit „Pause-Ads“

Neue Formate bereits ab Herbst

Zu den neuen Werbeformaten, die Werbetreibenden in Kürze angeboten werden sollen, zählen eine erweiterte Palette an interaktiven Formaten für Prime Video. Diese Formate sollen es Zuschauern ermöglichen, während des Konsums von Streaming-Inhalten mit Marken zu interagieren und interaktiver ausfallen, als das gängige Abscannen von QR-Codes.

Im kommenden Sendejahr können Marken etwa sogenannte „Shoppable Carousel Ads“ einsetzen, die es Zuschauern ermöglichen, während Werbepausen in Filmen und Serien auf Prime Video verschiedene Produkte auf Amazon zu durchstöbern und zu kaufen.

Und die Branche scheint sich bereits die Hände zu lecken: Laut einer von Amazon durchgeführten Studie haben Werbetreibende, die sowohl interaktive als auch nicht-interaktive Videoanzeigen für ihre Produktlistings auf Amazon schalteten, festgestellt, dass interaktive Anzeigen die Engagement-Raten um das Zehnfache steigern und somit die Seitenaufrufe und Verkäufe erhöhen.

Diese Interaktivität soll nun auch bei Prime Video Einzug halten. Geplant sind drei neue Anzeigenformate zum Start:

Shoppable Carousel Ads

Ermöglichen es den Zuschauern, während der Werbepausen auf Prime Video verschiedene Produktvarianten auf Amazon zu durchstöbern.

Die Produkte werden nacheinander präsentiert, können von Kunden erkundet und in ihren Warenkorb gelegt werden.

Die Anzeige pausiert automatisch, damit Kunden stöbern können, und setzt die Wiedergabe automatisch fort, wenn keine Interaktion mehr stattfindet.

Interaktive Pausen-Anzeigen

Werden aktiviert, wenn Zuschauer eine Sendung oder einen Film auf ihrem Gerät pausieren.

Es erscheint eine halbtransparente Anzeige mit Markenbotschaften und Bildern, ergänzt durch kreative Überlagerungen wie „In den Warenkorb“ und „Weitere Infos“.

Die Anzeige bleibt verfügbar, solange der Inhalt pausiert ist, und ermöglicht eine fortgesetzte Interaktion mit der Marke.

Interaktive Brand-Trivia-Anzeigen

Dienen dazu, die Markengeschichte unterhaltsam durch Fakten zu vermitteln.

Kunden können Produkte direkt in ihren Amazon-Warenkorb legen, Informationen per E-Mail anfordern und Belohnungen wie Amazon-Einkaufsguthaben durch den Kauf berechtigter Artikel erhalten.

Prime Video erreicht monatlich über 200 Millionen Kunden weltweit mit werbefinanzierten Inhalten.

