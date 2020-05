COVID-19: Apple-Statusbericht zur Situation der Apple Stores

In dieser Woche beginnt Apple nun auch in den USA damit, die aufgrund von COVID-19 geschlossenen Apple Stores wieder zu öffnen. Wie in anderen Ländern ist dies mit strengen Auflagen verbunden. Begleitend geht die für Apples Ladengeschäfte verantwortliche Managerin Deirdre O’Brien in einem offenen Brief auf die in diesem Zusammenhang eingeleiteten Maßnahmen ein.

Bilder: Apple

Aktuell seien nun mehr als 100 der weltweit gut 500 Apple Stores wieder geöffnet. Höchste Priorität habe dabei die Sicherheit der Kunden, daher werde für jede Filiale einzeln und unter Berücksichtigung lokaler Umstände über das Datum der Wiedereröffnung entschieden. Zudem halte an sich eine erneute Schließung jederzeit offen.

Wir sehen uns alle verfügbaren Daten an – einschließlich lokaler Fälle, kurz- und langfristiger Trends sowie der Richtlinien nationaler und lokaler Gesundheitsbehörden. Dies sind keine Entscheidungen, die wir übereilt treffen – und eine Geschäftseröffnung bedeutet keinesfalls, dass wir uns nicht den präventiven Schritt vorbehalten, sie wieder zu schließen, wenn die örtlichen Gegebenheiten dies erfordern.

O’Brien weist auch auf die bereits bekannten Maßnahmen wie beschränkte Besucherzahlen und Eingangskontrollen inklusive Fiebermessung hin. Teils versuche man die Kapazitäten durch die Möglichkeit zur Express-Abfertigung von Abholungen und Rückgaben außerhalb der Ladengeschäfte zu erhöhen.

Unterm Strich sei es noch ein langer Weg bis zur Rückkehr in die Normalität. Doch unabhängig von all den damit verbundenen Herausforderungen hätte COVID-19 für eine Zugewinn an Vertrauen und Zusammenhalt gesorgt.