Libratone meldet Insolvenz an

Libratone steht offenbar vor der Pleite. Der dänische Fabrikant von Lautsprechern und Kopfhörern musste einem Medienbericht zufolge Insolvenz anmelden. Der Rückblick auf die Finanzsituation des 2009 gegründeten Unternehmens fällt dabei hart aus: Libratone habe nie Geld verdient und die Defizite hätten sich besonders in den letzten Jahren deutlich erhöht.

Libratone hat demnach bereis am 6. Mai Insolvenz angemeldet. Das Ende sei zwar noch nicht besiegelt, aktuell befände sich das Unternehmen noch in Verhandlungen mit potenziellen Investoren. Die Aussichten scheinen allerdings fraglich.

Vor elf Jahren als dänisches Unternehmen gegründet, ist Libratone seit geraumer Zeit in der Hand von chinesischen Investoren. Die neue Führung hatte – so zumindest unser Eindruck – dann auch direkten und negativen Einfluss auf das Produktangebot. Statt hochwertiger Soundsysteme „Made in Denmark“ hat uns Libratone im Frühjahr mit den Billig-Lautsprechern BIRD überrascht.

Mit der Insolvenzanmeldung muss nicht zwangsläufig das Aus für den Hersteller kommen. Die Suche nach Investoren dürfte sich allerdings nicht einfach gestalten. Der Markt dürfte auf diese Situation mit deutlichen Preisabschlägen auf die Produkte des Herstellers reagieren.