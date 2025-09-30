ifun.de — Apple News seit 2001. 44 744 Artikel

Produkte jetzt auch im Direktvertrieb

Netzwerkausrüster FRITZ! startet eigenen Onlineshop
Der Berliner Netzwerkausrüster FRITZ!, ehemals als AVM bekannt, vertreibt seine Produkte jetzt auch in Eigenregie. Das Unternehmen hat für diesen Zweck einen eigenen Onlineshop in seine Webseite integriert.

Der Ankündigung durch FRITZ! zufolge geht die Möglichkeit, die Produkte direkt über die Webseite des Herstellers zu beziehen, auf einen häufig geäußerten Kundenwunsch zurück. Interessenten könnten auf diesem Weg von einem umfassenden Serviceangebot profitieren. Die Produktauswahl begleitend wird mit telefonischer Kaufberatung, schnellem Versand und umfangreichen Service- und Supportdienstleistungen geworben. Das Hersteller-Team soll dabei sämtliche Fragen von der Einrichtung bis hin zur Retoure beantworten.

FRITZ! beschreibt den neu integrierten Direktvertrieb als Teil der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens. Man wolle auf diesem Weg die Markenpräsenz im heimischen und europäischen Markt stärken und neue Wachstumschancen erschließen. Als offiziellen Starttermin für den Onlineshop wurde der Monat Oktober genannt. Die FRITZ!-Webseite zeigt sich allerdings jetzt schon entsprechend überarbeitet. Neben Deutschland wird das Online-Angebot auch in Österreich, Italien, Belgien, Luxemburg, Polen, Spanien, den Niederlanden und der Schweiz verfügbar sein. Als Bezahlmittel werden neben Kreditkarten auch Apple Pay, Google Pay, PayPal und Klarna akzeptiert.

Preisvergleich ist weiterhin angesagt

Wer beim Kauf der FRITZ!-Produkte sparen will, wird aber auch in Zukunft besser Preisvergleiche anstellen. Beispielsweise wird die FRITZ!Box 7690 zum Start des neuen Onlineshops beim Hersteller als Aktion zum Preis von 245 Euro ausgewiesen. Bei Amazon oder MediaMarkt ist man hier jedoch schon für 239 Euro dabei.

Interessant könnte die neue Shop-Integration vor allem im Zusammenhang mit neu vorgestellten Produkten werden. Hier musste man in der Vergangenheit immer mal wieder bei verschiedenen Anbietern suchen oder generell etwas länger warten, bis die Ankündigungen auch tatsächlich verfügbar waren.

30. Sep. 2025 um 14:02 Uhr von Chris


  • Mediamarkt und Saturn günstiger als der Onlineshop des Herstellers und das zur Eröffnung? Oh oh

    • Darauf verzichten, wegen 6 Euro…?!

      » Interessenten könnten auf diesem Weg von einem umfassenden Serviceangebot profitieren. Die Produktauswahl begleitend wird mit telefonischer Kaufberatung, schnellem Versand und umfangreichen Service- und Supportdienstleistungen geworben. Das Hersteller-Team soll dabei sämtliche Fragen von der Einrichtung bis hin zur Retoure beantworten. «

    • Hey Apple macht es vor. Deutlich teuer als im freien Handel, aber die Stores laufen. Und das trotz der direkten Nähe zum Handel vor Ort.

  • Knknzffrrchhhtkrszt

    Bei mir verlieren die Thermostate immer wieder minutenlang die Anbindung zur FritzBox, auch wenn sie in direkter Nähe sind. Support sagt inhaltlich so ungefähr ich soll Windows neu installieren. Hat das Problem vielleicht noch jemand?

  • Hallo,
    Ja bei mir verlieren die Thermostate auch hin und wieder die Fritz.box

