CotEditor: Neue Funktionen erleichtern die Arbeit mit Textdateien

Die Open-Source-Anwendung CotEditor, eine der meistgenutzten Anwendungen auf unseren Macs, ist in Version 5.1 erschienen und bringt mehrere Verbesserungen mit, die das Arbeiten mit Textdokumenten effizienter gestalten sollen.

Verbesserte Organisation

Die Anwendung bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und richtet sich insbesondere an Nutzer, die einen leistungsstarken, aber dennoch leicht verständlichen Texteditor für macOS benötigen.

Eine der wesentlichen Neuerungen betrifft die Dokumentenorganisation. Wenn mehrere geöffnete Dateien denselben Namen tragen, wird nun der Name des übergeordneten Ordners im Fenstertitel angezeigt. Dies soll helfen, Verwechslungen zwischen gleichnamigen Dokumenten zu vermeiden. Außerdem zeigt der Datei-Browser nun Finder-Tags an, was die Verwaltung von Dateien erleichtert.

„Vor Bearbeitung schützen“ neu

Mit dem neuen „Read-Only“-Modus können Dokumente gegen unbeabsichtigte Bearbeitungen geschützt werden. Diese Funktion lässt sich über die Menüleiste (Format > Vor Bearbeitung schützen) aktivieren. Für Entwickler bietet CotEditor nun eine erweiterte AppleScript-Unterstützung, die es ermöglicht, Dokumente als nicht editierbar zu deklarieren.

Neben diesen größeren Änderungen gibt es auch zahlreiche kleinere Verbesserungen. Beispielsweise wurde die automatische Zeichensetzung verfeinert: Beim Einfügen eines Anführungszeichens direkt vor einem bereits automatisch gesetzten Anführungszeichen wird kein weiteres mehr hinzugefügt. Zudem wurde die Liste der Unicode-Blocknamen aktualisiert, und die Unterstützung für VoiceOver weiter verbessert, um die Barrierefreiheit zu erhöhen.

Sehenswert: Multipel ersetzen

Mit der neuen Version wurden auch einige Fehler behoben. So wird in der „What’s New“-Ansicht nun keine falsche Beta-Kennzeichnung mehr angezeigt. Auch ein Problem, das dazu führen konnte, dass das Fenster mit den Einstellungen nicht mehr zugänglich war, wurde beseitigt. Darüber hinaus wurden verschiedene Syntax-Definitionen aktualisiert.

Wir empfehlen Einsteigern in CodeEditor auch einen Blick auf die Möglichkeit zu werfen, mehrere Suchen- und Ersetzen-Vorgänge in einem Rutsch durchzuführen (Suchen > Multipel ersetzen).