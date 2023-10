Corsair Platform:6 will sich als Schreibtisch für Gamer platzieren

Der Name Corsair stand bei uns bislang stellvertretend für Gaming-Zubehör und PC-Komponenten. Mit der Neuvorstellung Platform:6 will der Hersteller nun auch den passenden Arbeitsplatz bieten und hat einen modular erweiterbaren und optional auch in der Höhe verstellbaren Schreibtisch vorgestellt.

Für die Konzeption des Platform:6 hat sich Corsair Unterstützung von seiner auf Video- und Streamingzubehör spezialisierten Tochter Elgato geholt. Das modulare System soll in besonderem Maß den vielfältigen und sich ständig ändernden Anforderungen von Spielern, Kreativen und Profi-Anwendern gerecht werden.

3 Basisversionen verfügbar

Um den Einstieg zu erleichtern, wird der neue Schreibtisch in drei vorkonfigurierten Varianten angeboten, die mithilfe eines Online-Konfigurators an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Die verfügbaren Optionen reichen von der Wahl der Schreibtischoberfläche – Laminat oder Holz – bis hin zu Erweiterungen für die in der Basisversion 180 Zentimeter breite Arbeitsfläche. Zur Standardausstattung gehören darüber hinaus ein unter der Tischplatte montierter Kabelträger sowie ein Staufach. Zudem gehören verschiebbare Steckdosenleisten mit Ladeanschlüssen für USB-A und USB-C zum Lieferumfang.

Der neue Corsair-Schreibtisch kommt in allen Varianten ab Werk mit zwei Monitorarmen, die sich an einer erhöht verlaufenden Querstange aus Aluminium befestigen lassen. An der Querstange kann ansonsten auch diverses Zubehör, das auch von Drittanbietern angeboten wird, befestigt werden. Optional besteht die Möglichkeit, dahinter noch ein Multi-Frame-System von Elgato zu montieren.

Elektrische Höhenverstellung optional

Die in der Höhe verstellbare Variante des Platform:6 wird von zwei Elektromotoren angetrieben. Ein LED-Controller bietet dabei auch die Möglichkeit, zwei feste Höheneinstellungen zu programmieren.

Corsair will den neuen Schreibtisch in den nächsten Wochen in den Handel bringen. Der Preis für die Basisversion wird sich je nach Ausstattung und Funktionsumfang zwischen 1.169,90 Euro und 1.999,90 Euro bewegen.

Wenn ihr lediglich einen höhenverstellbaren Schreibtisch sucht, verweisen wir gerne auf unseren Review des Maidesite S2 Pro Plus. Hier bekommt ihr einen soliden und gut ausgestatteten Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung in verschiedenen Farb- und Materialvarianten schon ab rund 400 Euro.