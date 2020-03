Corona: Tim Cook rät Apple-Mitarbeitern zum Home-Office

Während Apple uns weiterhin im Unklaren darüber lässt, ob die Entwicklerkonferenz WWDC trotz der Corona-Epidemie in diesem Jahr stattfinden wird, verstärkt das Unternehmen die internen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. In mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, können Apple-Mitarbeiter ihren Dienst nun auch von zuhause aus erledigen, sofern ihre Tätigkeit dies zulässt.

Einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg zufolge hat Apple-Chef Tim Cook in einem Rundschreiben an Mitarbeiter darüber informiert, dass Mitarbeiter in diversen Apple-Niederlassungen rund um den Globus in dieser Woche, soweit möglich, aus dem Home-Office arbeiten können. Nachdem eine entsprechende Regelung bereits in der vergangenen Woche für die amerikanischen Bundesstaaten Kalifornien und Seattle eingeführt wurde, schließt dies nun auch Apple-Mitarbeiter in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Südkorea mit ein.

Apple ergreife darüber hinaus Maßnahmen, um die personelle Dichte in seinen Einrichtungen zu verringern, zudem würden dort die Reinigungsmaßnahmen erweitert. Konkret betreffen diese Maßnahmen dem Apple-Chef zufolge auch die Workshops in den Apple Stores und die Terminplanung für die Genius-Bars. Mitarbeiter mit Erkältung oder Husten sollen Cook zufolge grundsätzlich nicht zur Arbeit erscheinen.