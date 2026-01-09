Freischaltungstermin hat keine Relevanz
BGH bestätigt: Glasfaserverträge müssen nach 2 Jahren kündbar sein
Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass Glasfaserverträge eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren, nicht überschreiten dürfen. Und zwar unabhängig davon, ob der Anschluss bereits erfolgt ist. Die Richter haben damit die Revision des Glasfaseranbieters Deutsche GigaNetz GmbH gegen ein bereits vor einem Jahr ergangenes Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts abgewiesen.
Klägerin war die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Verbraucherschützer hatten den Punkt bemängelt, dass Glasfaserverträge zwar mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren angeboten werden, diese aus Sicht einzelner Anbieter jedoch erst mit der Freischaltung des Glasfaseranschlusses beginnt.
Endlich Rechtssicherheit für die Kunden beim Glasfaserausbau. Anbieter dürfen das Risiko von Verzögerungen beim Ausbau nicht weiterhin einfach auf die Verbraucher:innen abwälzen.
-Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.
Da die zwischen einem Vertragsabschluss und der Bereitstellung des Anschlusses liegenden Wartezeiten stark variieren und sich auch über längere Zeiträume von mehr als einem Jahr erstrecken können, ist die vertragliche Bindung in solchen Fällen nicht mehr kalkulierbar. Durch den späteren Beginn der Vertragslaufzeit verschiebt sich der Kündigungszeitpunkt in einem zuvor nicht bestimmbaren Maß nach hinten.
Der Bundesgerichtshof bestätigt die bereits von den Hamburger Richtern geteilte Ansicht, dass die Praxis, die Vertragslaufzeit erst mit der Freischaltung des Anschlusses beginnen zu lassen, gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt. Verbraucher, denen die Kündigung ihres Glasfaservertrages zwei Jahre nach Vertragsschluss von der GigaNetz GmbH oder anderen Anbietern bislang verwehrt worden ist, können sich nun auf dieses abschließende Urteil berufen. Wer kündigen will, findet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter anderem mit einem vorformulierten Musterbrief Unterstützung.
Unsicherheiten beim Ausbau sind in vielen Regionen Deutschlands weiterhin eines der größten Hindernisse beim Glasfaserausbau. Die Anbieter wollen mithilfe entsprechender Vorverträge sicherstellen, dass sich ihre Investitionen auf absehbare Zeit rentieren. Endkunden schrecken dagegen davor zurück, sich auf unverbindliche und dazu noch zeitlich nicht kalkulierbare Vereinbarungen einzulassen.
Was heute kaum noch jemand weiß: Der Glasfaserausbau in Deutschland war eigentlich schon Anfang der 1980er-Jahre in trockenen Tüchern, wurde nach der Übernahme der CDU-Regierung unter Helmut Kohl gekippt.
Die CDU liebte halt schon immer die Technologieoffenheit ;-)
Der letzte Abschnitt….Hammer.
Zur Einordnung: Postminister war damals Christian Schwarz-Schilling (CDU) der kippte zusammen mit Kohl zu Gunsten von Kupfer den Glasfaserausbau, der zuvor von SPD/FDP beschlossen war.
Das Geschmäckle daran: Er war Miteigentümer eines Kupfer-Unternehmens!
Der letzte Abschnitt suggeriert allerdings völlig fälschlich dass wir damit heute weiter wären. Wie reden da von einer völlig anderen Technik mit ganz anderen Datenraten und idR Anschluss von mehreren Kunden parallel über eine Leitung ähnlich den späteren Kabelnetzen. Am Ende hätte diese Technik genauso wie heute das alte Kupfer neu überbaut werden müssen. Das klingt so ‚toll‘ (wir hätten damals schon Glasfaser haben können) ist aber meiner Meinung nach völliger Unsinn.
Helmut Kohl wollte den Ausbau von Kabelfernsehen über den Glasfaserausbau setzen, da über das Kabelfernsehen das private Fernsehen in die Haushalte gekommen ist, die eher CDU-positives Programm gemacht haben.
Man könnte behaupten, dass Kohl das angefangen hatte, was Trump mit Fox fortgeführt hat.
Du meinst diese Sender, die „Birne“ nur verarscht haben?
Man, bist Du ein Sherlock.
Schwurbel bitte woanders.
Wir haben seit knapp einem halben Jahr den Anschluss liegen. Einzig EON Westconnect bekommt es nicht hin freizuschalten. Vermarktet wird es durch EON und 1&1. Das viele vor einem Abschluss insbesondere bei letzterem zurückschrecken kann ich gut verstehen. Die Vertriebspraxis von 1&1 hab ich auch als abstoßend empfunden (die versuchen sowas ähnliches mit 4-Jahresverträgen). Insgesamt muss ich auch leider sagen, dass sowohl die Preise als auch die Performance jetzt nicht so exorbitant besser sind als mein bestehender DSL Anschluss bei der Telekom. Das mag aber von Anbieter zur Anbieter unterschiedlich sein.
Putzig. Westconnect / eon Ende 2022 bestellt. 2023 kam im Herbst der hausanschluss. 2024 der Tiefbau in der Straße. August 2024 die Faser eingejettet. Seit dem wedel ich dort alle 4 Wochen mit den scheinen um es zu aktivieren. Letzter Stand ist geplante Inbetriebnahme q1 2027. Seit 1 Jahr habe ich jetzt zusätzlich zu den 100 MBit dsl noch 5g hybrid. Ich brauch dieses komische Glasfaser nicht mehr. Das kann westconnect behalten ;)
Krass:
Wir haben vor ca. einem Jahr bestellt.
Sollte der Anschluss also im den nächsten 6 Monaten kommen, könnte ich trotzdem nach weiteren 6 Monaten schon kündigen, weil die 24M um sind?
Ich finde Glasfaser derzeit leider auch preislich echt unattraktiv. Als Beispiel sei der Vodafone CableMax genannt. Der kostet 49,99€ für 1000 Mbit/s im Download. Für 1000 Mbit/s bei Glasfaser soll ich ab dem 10. Monat 69,99€ zahlen. Ja, alles ohne etwaige Rabatte und Co, aber einfach vom Grundsatz her: warum 20€ mehr für – im Prinzip – das gleiche Ergebnis?
Cable ist halt Shared. Wenn dein Nachbar ordentlich Daten zieht oder schön ein altes Modem einsetzt (meine hat mal 6490 weiter betrieben) dann leidet dein Anschluss drunter. Auch ist im Glasfaser meist der Upload besser als die 50 MBit bei Vodafone.
BTW. Ich habe Vodafone, weil hier deswegen keiner Glas legen will weil Vodafone so stark vertreten. Wenn die die Preise verdoppeln würden könnte ich nur auf DSL mit 150 MBit.
Unter anderem weil 1gbit Glasfaser eben nicht dasselbe ist wie 1gbit Kabel.
Vielen Dank für das Urteil und den interessanten Link zu Wirtschaftswoche
Glasfaser? Bei uns ist vor dem Haus ein Glasfaserverteilerkasten vor 6 Monaten eingerichtet worden. Riesen-Tamm-Tamm. Der Betreiber teilte auf Anfrage mit: Ihr Haus wird mittelfristig nicht an Glasfaser angeschlossen. D.h. Nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre. Es geht um 5 Meter.
leider kann ich mit meiner Glasfaser nicht zb zur Telekom wechseln weil mein teuerer provider sich sperrt.
Sonst könnte ich von 89 euro zu 69 wechseln.
Wenn Du im geförderten Ausbau warst gilt idR ein Investitionsschutz von zwei bis drei Jahren, danach kannst Du theoretisch wechseln (Open Access). Wenn Dein Anbieter auf eigene Rechnung ausgebaut hat wirst Du (aktuell) mit ihm leben müssen. Es sei denn die BNetzA gibt irgendwann – ähnlich den Kupfernetzen – eine Regelung für ‚die letzte Meile‘ vor. Das wird bestimmt irgendwann kommen, die Frage ist nur ‚wann‘.
Habe im Freundeskreis jemanden der vor fast zwei Jahren den Antrag gestellt hatte, das bedeutet ich kann auch diesen Auftrag stornieren wenn die zwei Jahre um sind.
Wie sieht es aktuell denn mit Vodafone Kabel aus? Er hat bereits einen Kabelanschluss
Dann muss jetzt nur noch das glasfaser privileg gekippt werden das der ausbauer andere anbieter ausperren darf
Was hat der letzte Absatz in dieser Meldung zu suchen? Das ist eine ziemlich durchsichtige Stimmungsmache mit bekannt verkürzten Fakten, die aus einem tendenziösen SPIEGEL-Artikel stammen und sich genauso wie Lügen in den sog. Sozialen Medien durch ungefiltertes Wiederholen massenhaft verbreiten. Im Gegensatz zu den meisten Lesern hier kann ich mich an die Zeit damals noch gut erinnern: Die Glasfaser-Technik von damals war nicht die von heute und exponential teurer als Kupferkabel, zumal die Hauptanwendung aus heutiger Sicht fehlte: Das Internet war eine Anwendung fürs Militär und ein paar Freaks. Zur Erinnerung: Das erste E-Mail wurde 1984 verschickt, und niemand hat es interessiert! Auch in den USA wurde in den 80ern in Kabelnetze investiert, da naheliegende Anwendung war das Kabelfernsehen, so wie auch vom Kabinett Kohl dann in Angriff genommen. Ich fand iFun.de bisher immer ziemlich seriös, aber bitte sachlich bleiben!
+1 !!
Also, ich habe das damals auch live mitbekommen. Und für mich – und viele andere – hat es sich bereits damals so dargestellt, wie im Artikel beschrieben. Inklusive des Geschmäckles …
Habe auch vor 2 Jahren Glasfaser bestellt. Seitdem wird der Verfügbarkeitstermin jeden Monat nach hinten geschoben, aktuell August 2026. Mit dem Bau angefangen wurde noch nicht.
Freu mich auf 6G.
Unsere Nachbarn wurden einfach vom Ausbautrupp vergessen trotz Bestellung kostenlos im Vermarktungszeitraum. Ohne eigenes Verschulden ist es jetzt nach Netzbetreiber zu spät und sie müssten die vollen Anschlusskosten zahlen. Ich bekomme es nicht mal trotz Unterversorgung auch nicht wenn ich zahle und/oder selber buddel. Wenn Sie wenigstens meine Überlandleitung an den nächstgelegen Glasfaserpunkt anklemmen könnten, aber nein die verläuft mehrere Kilometer woanders hin.