BGH bestätigt: Glasfaserverträge müssen nach 2 Jahren kündbar sein

Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass Glasfaserverträge eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren, nicht überschreiten dürfen. Und zwar unabhängig davon, ob der Anschluss bereits erfolgt ist. Die Richter haben damit die Revision des Glasfaseranbieters Deutsche GigaNetz GmbH gegen ein bereits vor einem Jahr ergangenes Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts abgewiesen.

Klägerin war die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Verbraucherschützer hatten den Punkt bemängelt, dass Glasfaserverträge zwar mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren angeboten werden, diese aus Sicht einzelner Anbieter jedoch erst mit der Freischaltung des Glasfaseranschlusses beginnt.

Endlich Rechtssicherheit für die Kunden beim Glasfaserausbau. Anbieter dürfen das Risiko von Verzögerungen beim Ausbau nicht weiterhin einfach auf die Verbraucher:innen abwälzen.

-Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.

Da die zwischen einem Vertragsabschluss und der Bereitstellung des Anschlusses liegenden Wartezeiten stark variieren und sich auch über längere Zeiträume von mehr als einem Jahr erstrecken können, ist die vertragliche Bindung in solchen Fällen nicht mehr kalkulierbar. Durch den späteren Beginn der Vertragslaufzeit verschiebt sich der Kündigungszeitpunkt in einem zuvor nicht bestimmbaren Maß nach hinten.

Freischaltungstermin hat keine Relevanz

Der Bundesgerichtshof bestätigt die bereits von den Hamburger Richtern geteilte Ansicht, dass die Praxis, die Vertragslaufzeit erst mit der Freischaltung des Anschlusses beginnen zu lassen, gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt. Verbraucher, denen die Kündigung ihres Glasfaservertrages zwei Jahre nach Vertragsschluss von der GigaNetz GmbH oder anderen Anbietern bislang verwehrt worden ist, können sich nun auf dieses abschließende Urteil berufen. Wer kündigen will, findet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter anderem mit einem vorformulierten Musterbrief Unterstützung.

Unsicherheiten beim Ausbau sind in vielen Regionen Deutschlands weiterhin eines der größten Hindernisse beim Glasfaserausbau. Die Anbieter wollen mithilfe entsprechender Vorverträge sicherstellen, dass sich ihre Investitionen auf absehbare Zeit rentieren. Endkunden schrecken dagegen davor zurück, sich auf unverbindliche und dazu noch zeitlich nicht kalkulierbare Vereinbarungen einzulassen.

Was heute kaum noch jemand weiß: Der Glasfaserausbau in Deutschland war eigentlich schon Anfang der 1980er-Jahre in trockenen Tüchern, wurde nach der Übernahme der CDU-Regierung unter Helmut Kohl gekippt.