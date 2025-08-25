„Control Ultimate Edition“ für den Mac kurze Zeit deutlich günstiger

Ein kleiner Tipp für Gamer, die einen Mac mit Apple-Prozessor besitzen: Das seit April für den Mac erhältliche Spiel Control Ultimate Edition wurde deutlich im Preis gesenkt und ist gerade für nur 9,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Die Preissenkung dürfte allerdings nur von begrenzter Dauer sein. Es ist anzunehmen, dass früher oder später wieder der reguläre Preis in Höhe von 39,99 Euro für den Download fällig wird.

Windows-Nutzer werden angesichts dieser Zahlen möglicherweise schmunzeln. Nicht nur, weil das Spiel für diese Plattform schon seit fünf Jahren erhältlich ist, sondern auch, weil der Preis für die Windows-Version bei Steam gerade auf nur 3,99 Euro gesenkt wurde. Aber sei’s drum, die 75 Prozent Preisnachlass im Mac App Store machen den Titel auf jeden Fall ein ganzes Stück interessanter, als dies bislang der Fall war.

„Control Ultimate Edition“ erhielt mehr als 80 Auszeichnungen und wird als Third-Person-Action-Adventure mit starkem Fokus auf Atmosphäre und Spannung eingeordnet. In dem Spiel stellen sich die Spieler einer korrupten Macht entgegen, die die Behörde „Federal Bureau of Control“ unterwandert hat. Dabei taucht man tief in die düstere Welt einer geheimen Regierungsbehörde ein, die von übernatürlichen Kräften und dunklen Geheimnissen durchzogen ist.

Der Spieler verfügt laut den Entwicklern über wandelbare Waffen und telekinetische Fähigkeiten, mit denen sich Gegner bekämpfen und die Umgebung auf kreative Weise als Waffe einsetzen lassen. Dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, Angriffe zu kombinieren und Gefahren zu meistern. Das Büro selbst präsentiert sich als eine verborgene, ständig im Wandel befindliche Welt. Unheimliche Räume und dynamische Strukturen sollen immer neue Rätsel und Herausforderungen bieten, die es zu bewältigen gilt. Durch erspielbare Upgrades lassen sich Waffen und Fähigkeiten weiterentwickeln, sodass sich der eigene Spielstil stetig anpassen und verfeinern lässt.