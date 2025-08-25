Statt nur "Keine Antwort"
Apple Home zeigt künftig an, wie lange ein Gerät bereits offline ist
Mit den kommenden Versionen seiner Betriebssysteme wird Apple auch wieder die eine oder andere Verbesserung in Apple Home integrieren. Großartige Neuerungen sind uns bislang zwar nicht aufgefallen, doch teilt Apple mit der neuesten Vorabversion von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 ein paar zusätzliche Informationen mit uns, die hier und da vielleicht auch bei der Fehleranalyse ganz nützlich sein können.
Vermutlich kennt jeder Nutzer von Apple Home den Hinweis „Keine Antwort“, der anstatt des aktuellen Zustands auf der Schaltfläche der einzelnen Geräte in Apple Home angezeigt wird. Lässt man sich die erweiterten Informationen zu dem betroffenen Gerät anzeigen, finden sich dort mit der Mitteilung „Gerät antwortet nicht“ zwar ein paar Worte mehr, der Informationsgehalt bleibt allerdings unverändert.
Mit der neuesten Beta-Version von Apples kommenden Betriebssystemen wird hier nun angezeigt, wann das Gerät zum letzten Mal online gesehen wurde. Direkt auf der Schaltfläche findet sich dazu eine Kurzinformation in Form der seitdem vergangenen Stunden, Wochen oder Monate. Wenn man die erweiterten Informationen öffnet, wird dann das exakte Datum und auf die Minute genau auch die Uhrzeit angezeigt, zu der das Gerät zum letzten Mal mit Apples Smarthome-System verbunden war.
Noch etwas Feinschliff nötig
So wie es aussieht, ist Apple aber noch mit der Feinabstimmung der Integration beschäftigt. Zumindest bei uns wird diese Information nämlich nicht zu allen Geräten und teils auch mit unterschiedlichem Informationsgehalt angezeigt.
Dies dürfte sich bis zur Freigabe der neuen Betriebssysteme ebenso ändern wie die Tatsachen, dass deutsche Nutzer hier im Moment noch einen Mix aus verschiedenen Sprachen sehen. Apple hat für diese Korrekturen noch etwas Zeit. Wir gehen derzeit davon aus, dass iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 Mitte nächsten Monats – der 15. September ist hier ein heißer Kandidat – für alle Nutzer freigegeben werden.
Wow. Innovativ ;-)))
Hat jemand von euch mit iOS 26 auch Probleme, dass ALLE Philips Hue Geräte in Apple Home nicht mehr funktionieren bzw. nicht mehr angsteuert werden können?
Kanalwechsel in der hue App schon versucht? Meine sind alle erreichbar.
Dieses Problem hatte ich auch. Es lag letzten Endes daran, dass ich in der Hue App Hue + Ambilght konfiguriert hatte. Wo auch immer die Verbindung liegt, es hat das Problem bei mir gelöst. Habe auch ewig gebraucht um darauf zu kommen und aus Verzweiflung dies probiert. Seitdem alles wieder alles gut ;)
Top. Wir beheben das Problem der Kommunikation der Geräte nicht, zeigen dir aber an, wann es offline ging. Genau mein Humor.
Und bevor jemand meckert, können die Deutschen ja perfekt: Bin HomeKit User der ersten Stunde mit einem sehr umfangreichen Setup und mittlerweile einfach nur noch genervt.
Hier läuft alles gut. Habe aber Phillips und Eve Geräte.
Ich bin auch HomeKit User der ersten Stunde und überhaupt nicht genervt. Habe sehr viele Lampen von Ikea, aber auch Koogeek (deutlich unzuverlässiger) und Meross, plus die ganzen Rollläden und Markisen von Somfy. Trådfri und Somfy scheinen mir die zuverlässigsten Systeme zu sein.
Das Problem in der Kommunikation liegt vielleicht aber gar nicht an HomeKit. Da gibt es so viele Möglichkeiten woran es jeweils liegen könnte.
Ich bin auch Nutzer der ersten Stunde. Über 30 Hue-Geräte, VOCOlinc, Meross, Ikea und viele viele mehr.
Zusätzlich noch etwa genau so viele über den Umweg HomeAssistant hinzugefügt, da von Haus aus nicht HomeKit kompatibel.
Insgesamt rund 85 Geräte. Und es funktioniert.
Bis auf wenige Ausnahmen über die Jahre (ich erinnere mich an 2 mal iCloud Probleme auf serverseite und deshalb kein Zugriff von außerhalb für kurze Zeit) waren alle Probleme „hausgemacht“ – idR lag es am Gerät selbst.
Same here, ich setzte HomeKit in 2 Haushalten ein und habe in Summe >250 verschiedene Devices (Hue, Shelly, Aqara, Homebridge Anbindung, Nuki, Ring, Koogeek, Eve, myStrom, iSmartgate, Refoss, Sonos, etc etc).
Zuletzt Probleme mit Matter/Thread Anbindung von Nuki in HomeKit gehabt. Lag letztlich am Wifi Extender. Tipp: Mit GPT lassen sich etliche Probleme deutlich schneller und besser lösen als früher ohne.
3 Haushalte hier. Im Wichtigsten knapp 100 Geräte quer Beet. Homebridge on top für einige wenige.
WLAN Hardware 4x gewechselt, same shit. Wie gesagt, bin genervt.
In kleineren Setups der anderen beiden Haushalte läuft es besser, aber auch nicht zufriedenstellend.
Is ja super, dann weiß ich wenigstens seit wann genau die Steckdose XY zum 28. Mal in diesem Jahr neu gepairt werden muss weil Home das mieseste Produkt der Geschichte ist und ich Idi0t es immer noch am Laufen hab. XD
So gut