Apple Home zeigt künftig an, wie lange ein Gerät bereits offline ist

Mit den kommenden Versionen seiner Betriebssysteme wird Apple auch wieder die eine oder andere Verbesserung in Apple Home integrieren. Großartige Neuerungen sind uns bislang zwar nicht aufgefallen, doch teilt Apple mit der neuesten Vorabversion von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 ein paar zusätzliche Informationen mit uns, die hier und da vielleicht auch bei der Fehleranalyse ganz nützlich sein können.

Vermutlich kennt jeder Nutzer von Apple Home den Hinweis „Keine Antwort“, der anstatt des aktuellen Zustands auf der Schaltfläche der einzelnen Geräte in Apple Home angezeigt wird. Lässt man sich die erweiterten Informationen zu dem betroffenen Gerät anzeigen, finden sich dort mit der Mitteilung „Gerät antwortet nicht“ zwar ein paar Worte mehr, der Informationsgehalt bleibt allerdings unverändert.

Mit der neuesten Beta-Version von Apples kommenden Betriebssystemen wird hier nun angezeigt, wann das Gerät zum letzten Mal online gesehen wurde. Direkt auf der Schaltfläche findet sich dazu eine Kurzinformation in Form der seitdem vergangenen Stunden, Wochen oder Monate. Wenn man die erweiterten Informationen öffnet, wird dann das exakte Datum und auf die Minute genau auch die Uhrzeit angezeigt, zu der das Gerät zum letzten Mal mit Apples Smarthome-System verbunden war.

Noch etwas Feinschliff nötig

So wie es aussieht, ist Apple aber noch mit der Feinabstimmung der Integration beschäftigt. Zumindest bei uns wird diese Information nämlich nicht zu allen Geräten und teils auch mit unterschiedlichem Informationsgehalt angezeigt.

Dies dürfte sich bis zur Freigabe der neuen Betriebssysteme ebenso ändern wie die Tatsachen, dass deutsche Nutzer hier im Moment noch einen Mix aus verschiedenen Sprachen sehen. Apple hat für diese Korrekturen noch etwas Zeit. Wir gehen derzeit davon aus, dass iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 Mitte nächsten Monats – der 15. September ist hier ein heißer Kandidat – für alle Nutzer freigegeben werden.