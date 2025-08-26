„Amazon Haul“ will sich mit Temu und AliExpress messen

Nachdem Amazon Haul im Juni als versteckte Testversion gestartet ist und zunächst ausschließlich über die App von Amazon erreichbar war, wurde der neue Bereich jetzt auch in die Webseite von Amazon.de integriert. Der Link dorthin ist jetzt an prominenter Stelle in die Hauptnavigation der Onlineplattform integriert. Sein Beta-Etikett hat „Amazon Haul“ allerdings noch nicht abgelegt.

Die englischsprachige Bezeichnung soll implizieren, dass man in diesem Bereich auf der Amazon-Webseite besondere Schnäppchen machen kann. Das Angebot besteht aus Produkten aus den unterschiedlichsten Kategorien und die dort präsentierten Artikel haben alle eines gemein: Sie kosten höchstens 20 Euro, in den meisten Fällen sogar weniger als 10 Euro.

Optisch erinnert das Ganze ein wenig an Billigmarktplätze wie Temu oder AliExpress und man kann davon ausgehen, dass Amazon auf diesem Weg auch gezielt mit diesen Angeboten in den Wettstreit treten will. Man findet dort einen für unseren Geschmack etwas zu bunten und eher verwirrenden Mix im Stil eines 1-Euro-Ladens, der extrem billige iPhone-Hüllen neben Küchenzubehör, Werkzeug und Kleidungsstücken platziert.

Längere Lieferzeit und weniger Kulanz

Die Billigpreise bei „Amazon Haul“ lassen sich zudem durch ein besonderes Rabattsystem noch weiter senken. So erhält man ab einem Bestellwert von 30 Euro 5 Prozent Rabatt und ab 50 Euro erhöht sich der Preisnachlass auf 10 Prozent. Zudem fallen ab 20 Euro Bestellwert keine Versandkosten an. Andernfalls wird eine Bestellung bei „Amazon Haul“ pauschal für 3,50 Euro verschickt.

Zu den besonderen Bedingungen im Zusammenhang mit Bestellungen bei „Amazon Haul“ gehört die Tatsache, dass die Lieferung der Artikel bis zu zwei Wochen dauern kann. Bestellungen können innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt kostenfrei zurückgegeben werden. Hier gelten nicht die üblichen 30-Tage-Rückgabebedingungen von Amazon und es wird auch kein Umtausch angeboten. Zudem sind bei Haul-Bestellungen weder Prime-Versandvorteile noch Vergünstigungen für Amazon-Business-Kunden verfügbar.