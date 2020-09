Apple veröffentlicht macOS Big Sur Public Beta 3

Sechs Tage nach Freigabe der sechsten Beta-Version von macOS Big Sur an Entwickler, steht das neue Mac-Betriebssystem auch in einer neuen Testversion für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm zur Verfügung. Die Versionsnummer lautet hier macOS Big Sur Public Beta 3.

Die neue öffentliche Testversion dürfte identisch mit der am vergangenen Donnerstag für Entwickler freigegebenen Testversion sein. Wer den Sprung ins kalte Wasser wagen will, kann seinen Mac für die Teilnahme an Apples Beta Software-Programm registrieren. Allerdings muss darauf hingewiesen, dass weiterhin etliche Anwenderprogramme nicht für macOS Big Sur optimiert sind und dies zu Problemen bei der Nutzung führen kann. Entsprechendes wird auch von populären Programmen wie Microsoft Office und Adobe Acrobat berichtet.

Apple wird macOS Big Sur voraussichtlich im Herbst für alle Nutzer freigeben. Das neue Betriebssystem kommt umfassend grafisch überarbeitet und erinnert in vielen Bereichen stark an iOS. Apple zufolge soll das neue Design für noch einfachere und eindeutigere Bedienoptionen sorgen. Eine vollständige Liste der mit dem neuen Betriebssystem verbundenen Änderungen findet auf der Vorschauseite zu macOS Big Sur bei Apple. Eine Liste der mit der neuen Systemversion kompatiblen Rechner haben wir hier veröffentlicht.