Computer-Tagebuch: MacJournal wird wieder aktiv gepflegt

Vor einem Jahr hat der Entwickler Dan Schimpf die Tagebuch-App MacJournal wieder unter seine Fittiche genommen. Der kostenpflichtige Vertrieb über Mariner Software wurde eingestellt, seither verschenkt Schimpf die App und kümmert sich rege um Fehlerbehebungen und Weiterentwicklung. Mit der aktuellen Version 7.0.1 hat der Entwickler erstmals seit einem Jahr wieder ein Update ohne Beta-Markierung veröffentlicht.

Großartige aktuelle Neuerungen dürft ihr nicht erwarten, zumal ja auch die regelmäßig und offen bereitgestellten Beta-Versionen der App schon durchaus stabil waren. Unterm Strich belegen die Updates aber eine rege Weiterentwicklung und erlauben es uns, MacJournal einmal mehr als Empfehlung durchzureichen. Die mittlerweile 18 Jahre alte Anwendung gibt es mit einem Funktionsumfang, der sich durchaus mit kommerziellen Konkurrenten messen kann, geschenkt. Übrigens könnt ihr bei Erstellen von Einträgen auch die Kamera-Übergabe vom iPhone oder iPad benutzen.

Und weil bei der letzten Erwähnung der App vollkommen zu Recht nach der Möglichkeit gefragt wurde, die eingegebenen Daten zu exportieren: Ihr könnt in der Tat jederzeit auf ein anderes Pferd umsatteln: Die in MacJournal erfassten Daten lassen sich in diversen Dateiformaten für die Weiterverwendung ausgeben. Zumindest für Menschen, die das Thema „Tagebuch am Rechner“ mal näher betrachten wollen, scheint uns MacJournal ein empfehlenswerter Einstieg.

Andere Apps sind kostenpflichtig, allerdings muss auch erwähnt werden, dass dann als Gegenleistung zum Teil Cloud-Speicher-Optionen und begleitende Mobil-Anwendungen mitbekommt. Zu den beliebtesten Apps zählt hier – wenngleich nicht ganz günstig – Day One.