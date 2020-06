macOS-Ortungsdienste: Kontrolle ist besser

macOS-Nutzer, die sich über den hin und wieder in der Menüleiste aufblinkenden kleinen Pfeil wundern, sollten einen Abstecher in die Systemeinstellungen machen und die dortigen Einstellungen prüfen. Grundsätzlich ist es ohnehin kein Fehler, wenn man sich mit den dort vorhandenen Datenschutz-Einstellungen vertraut macht und weiß, wann und warum der Mac auf die Ortungsdienste zugreift.

In den Systemeinstellungen könnt ihr im Bereich „Sicherheit -> Datenschutz“ Feineinstellungen zur Nutzung der Ortungsdienste durch externe und von Apple mit macOS ausgelieferte Anwendungen vornehmen. Dabei soll zunächst erwähnt sein, dass der Mac über keinen GPS-Sensor verfügt, sondern seinen Standort anonym anhand von in der Nähe befindlichen WLAN-Netzen bestimmt. In dicht besiedelten Gebieten kann dies sogar genauer sein, als die Ortsbestimmung durch GPS.

Beim Klicken durch die Systemeinstellungen könnt ihr in Ruhe überlegen, was ihr hier tatsächlich benötigt wird und was nicht. Grundsätzlich empfehlen wir allerdings, sachte vorzugehen. Denn gerade die in Verbindung mit der Möglichkeit, den Rechner zu suchen verbundenen Funktionen, können durchaus hilfreich und somit wichtig sein. Weniger nützlich sind dagegen Systemdienste wie die Anzeige von ortsabhängiger Werbung oder auch von ortsbasierten Vorschlägen.

Für bessere Kontrolle würden wir dabei übrigens auf keinen Fall auf den bei den „Systemdiensten“ versteckten Haken verzichten, mit dessen Hilfe bei jeder Standort-Anforderung durch Systemdienste der kleine Pfeil in der Menüleiste angezeigt wird.