Cloud-Gaming am Mac: GeForce NOW erhält mehrere Neuerungen

Nvidia hat mehrere Erweiterungen für seinen Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW angekündigt. Für Mac-Nutzer dürfte insbesondere die geplante Unterstützung von Valves neuem Steam Controller interessant sein. Zunächst soll das Gamepad mit Steam Deck und Steam Machine funktionieren, anschließend will Nvidia die direkte Unterstützung auch unter macOS und Windows nachreichen.

Den neuen Steam Controller und die Steam Machine hatten wir bereits im vergangenen November vorgestellt. Der Controller kombiniert zwei magnetische Analogsticks erneut mit zwei Trackpads und soll bis zu 35 Stunden mit einer Akkuladung durchhalten. GeForce NOW wird zudem direkt für Valves Steam Machine optimiert.

GOG nur noch einmal anmelden

Eine weitere Neuerung steht bereits zur Verfügung. Nutzer können ihr GOG-Konto jetzt dauerhaft mit GeForce NOW verknüpfen. Nach dem einmaligen Login synchronisiert Nvidia unterstützte Spiele aus der eigenen Bibliothek und startet diese künftig ohne erneute Anmeldung. Nvidia spricht von GOG Single Sign-on.

Das dürfte insbesondere bei häufigem Gerätewechsel angenehm sein. GeForce NOW stellt die Spiele schließlich nicht selbst bereit, sondern greift auf bereits gekaufte Titel bei Steam, Epic Games, GOG und weiteren Plattformen zurück. Im vergangenen Jahr hatte Nvidia die Zahl der nutzbaren Spiele mit „Install-to-Play“ bereits kräftig erweitert.

DLSS 4.5 bekommt eigene Regler

Auch bei der Bildqualität legt Nvidia nach. Neue Einstellungen für DLSS 4.5 sollen Nutzern mehr Einfluss auf Super Resolution, Dynamic Frame Generation und Ray Reconstruction geben. Gerade im Ultimate-Tarif kann GeForce NOW damit Grafikfunktionen bereitstellen, für die lokal normalerweise eine leistungsstarke GeForce-Grafikkarte erforderlich wäre.

Für Mac-Nutzer bleibt genau das eines der wichtigsten Argumente des Dienstes: Selbst ältere Macs können aktuelle Windows-Spiele mit hohen Detailstufen streamen. Die GeForce-NOW-App läuft bereits seit 2022 nativ auf Apple-Prozessoren.

Fire TV wird stärker zur Spielekonsole

Nvidia erweitert daneben die Liste der unterstützten Geräte. Firefox wird nun offiziell als Browser unterstützt. Im Laufe des Jahres sollen außerdem weitere Fire-TV-Sticks hinzukommen, darunter der Fire TV Stick 4K Select. GeForce-NOW-Abos sollen sich auf Fire TV künftig direkt über das Amazon-Konto abschließen lassen.

Während Nvidia damit immer mehr Fernseher und Streamingsticks direkt erschließt, bleibt Apple TV weiterhin außen vor. Wer GeForce NOW am großen Bildschirm nutzen möchte, benötigt daher weiterhin einen unterstützten Smart-TV, ein Fire-TV-Gerät, Nvidia Shield oder eine andere kompatible Plattform. Eine Übersicht hält Nvidia auf seiner Download- und Geräteseite bereit.