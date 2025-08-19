Cloud-Gaming mit GeForce NOW: Mehr Spiele, neue Funktionen

Nvidia hat pünktlich zur diesjährigen Gamescom eine ganze Reihe Updates für ihren ihren Cloud-Gaming Dienst GeForce Now angekündigt. Allen voran der Wechsel auf ihre aktuelle Blackwell Grafikchiparchitektur sowie einer Install-to-Play Option um das Angebot unterstützter Spiele deutlich zu vergrößern.

RTX 5080 und Install-to-Play

Gerade für Mac Nutzer sind Streamingdienste wie GeForce Now oder Shadow interessant, da der Mac trotz Apples Bemühungen auch weiterhin als Spieleplattform eher stiefmütterlich behandelt wird. Obgleich auch Kompatibilitätslayer wie Crossover/Wine viele Windows Spiele direkt auf dem Mac spielbar machen, bietet GeForce Now eine sehr unkomplizierte Lösung die es auch Nutzern des kleinsten M1 oder älteren Macs erlaubt Spiele in maximalen Details und hoher Auflösung zu spielen.

Neben dem kostenlosen „Schnupperangebot“, das euch einstündige Sessions erlaubt, bietet Nvidia ein Performance Paket mit WQHD Auflösung und Raytracing Effekten, sowie ein Ultimate Paket mit 4K Auflösung, Raytracing und bis zu 240 fps (Bildern pro Sekunde). Das Ultimate Paket trumpfte dabei bisher mit der Leistung einer RTX 4080 auf, welche ab September nach und nach durch die Leistung einer RTX 5080 ersetzt werden soll. Inklusive DLSS 4 samt 4x Multi-Frame-Generation.

Dank der verbesserten Leistung soll zukünftig auch 5K Auflösung verfügbar sein, wenn auch mit einer reduzierten Bildwiederholrate von 120 fps. Wobei eure Internetleitung dafür im Idealfall 100 Mbit/s Downlink bieten sollte, damit die gerenderten Bilder auch störungsfrei bei euch ankommen können. Funktionen wie Nvidia Reflex sollen zusätzlich dabei helfen die Reaktionszeit auf unter 30 ms zu drücken. Davon profitieren vor allen Dingen schnelle Titel wie etwa der für den 10. Oktober angekündigte Taktikshooter Battlefield 6.

Über 2.000 neue Spiele

Der Umfang der Spielebibliothek soll ebenfalls steigen. Um ein Spiel über den Streamingdienst zu spielen müsst ihr es nicht nur über Steam, Epic, GOG, EA oder Ubisoft Connect gekauft haben, sondern es muss auch explizit von GeForce Now unterstützt werden. (Welche Titel aktuell unterstützt werden könnt ihr jederzeit hier nachschlagen.) Die Liste der unterstützten Spiele soll demnächst die 2.300 Titel Marke knacken und sich mit dem kommenden Install-to-Play Update auf 4.500 Titel nahezu verdoppeln.

Insgesamt sollen dadurch über 2.200 weitere Steam Spiele kompatibel werden. Allerdings gibt es dabei eine kleine Einschränkung. Die Spiele müssen für jede Session neu installiert werden, wenn ihr sie nicht speichert. Dazu werden in den beiden kostenpflichten Abos 100 GB Speicherplatz enthalten sein. Wenn ihr mehr der Install-to-Play Spiele gleichzeitig vorhalten wollt, könnt ihr zusätzliche 200 GB, 500 GB oder 1 TB dazubuchen.

Aktuell liegen uns mit 2,99 US$ für 200 GB, 4,99 US$ für 500 GB und 7,99 US$ für 1 TB nur die Dollarpreise vor, die Europreise dürften jedoch in einem ähnlichen Rahmen rangieren. Bei den bisherigen und kommenden Ready-to-Play Titeln ändert sich hingegen nichts. Diese könnt ihr wie gehabt einfach direkt starten ohne einen Installationsprozess abwarten zu müssen.