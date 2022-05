NVIDIA arbeitet auch an der Bereitstellung von GeForce Now auf iOS-Geräten. Damit verbunden soll dann auch das aufgrund der Streitigkeiten zwischen Epic und Apple aus dem App Store entfernte „Fortnite“ wieder auf dem iPhone verfügbar sein. Bislang steht GeForce für iOS jedoch weiterhin nur im Rahmen eines geschlossenen Beta-Programms zur Verfügung. Interessierte Nutzer finden bei NVIDIA weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung .

GeForce Now erlaubt das Streaming von Spielen aus einer stetig wachsenden Bibliothek. Eine Übersicht der aktuell verfügbaren Titel lässt sich unter play.geforcenow.com abrufen. Die Mitgliedschaft wird dien drei Stufen angeboten, neben einer stark limitierten kostenlosen Option stehen die Abo-Varianten „Priority“ für 9,99 Euro im Monat und „RTX 3080“ für 19,99 Euro im Monat zur Wahl. Neben der maximalen Streaming-Qualität unterscheiden sich die einzelnen Abos auch mit Blick auf die maximale Session-Dauer – im Gratis-Slot darf man beispielsweise nur bis zu einer Stunde am Stück spielen.

Ebenfalls mit dem aktuellen Update für GeForce Now wird die Unterstützung für das Streaming in 4K-Qualität in Verbindung mit einem RTX-3080-Abo unter Mac und Windows ergänzt. Die Bilddarstellung im 16:9-Format mit 3840 x 2160 Pixeln ist dabei mit 60 Bildern pro Sekunde möglich. Darüber hinaus bringt das Update eine Reihe von Funktions- und Leistungsverbesserungen.

Die Desktop-App des NVIDIA-Spiele-Streamingdienstes GeForce Now ist jetzt für Apple-Prozessoren optimiert. Mit der aktuellen Version 2.0.40 ergänzen die Entwickler die native Unterstützung von M1-Prozessoren, was neben schnelleren Startzeiten insbesondere auch den Energieverbrauch der Anwendung reduzieren soll.

Spiele-Streaming per Abo GeForce Now für Apple-Prozessoren und 4K optimiert

