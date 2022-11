Starlink will drosseln: Datenbeschränkungen werden eingeführt

Starlink, die Satelliten-Internet-Tochter des Weltraumkonzerns SpaceX, baut ihre Richtlinien zur fairen Nutzung um und wird in ersten Märkten Datenbeschränkungen einführen, die die Nutzung des Satelliten-Internet zu Stoßzeiten deckeln sollen.

Datendrossel und Zusatzkosten

Die Änderungen, die vorerst vor allem in den Vereinigten Staaten und in Kanada umgesetzt werden sollen, führen das Konzept des sogenannten „Priority Access“ ein, also des „vorrangigen Zugriffs“ auf die limitierten Kapazitäten der Starlink-Satelliten. Dabei geht es vor allem um den Zeitraum zwischen 7:00 Uhr morgens und 23:00 Uhr abends.

Hier will Starlink die Datennutzung der zahlenden Kunden fortan genau überwachen und gestattet allen Anwendern pro Abrechnungszeitraum 1 TB Daten per Priority Access zu übertragen. Soll heißen: Wer sein Limit überschritten hat, wird bei ausgenutzten Kapazitäten erst (beziehungsweise mit geringerer Priorität) bedient, so lange die Bedürfnisse der Anwender, die noch über Priority Access-Datenguthaben verfügen abgearbeitet wurden.

1 TB Priority Access, 25 Cent pro GB

Wie drastisch der Einfluss auf die Dienstgüte ausfallen wird, muss abgewartet werden. Allerdings sollen sich die Drosselungen mit zusätzlichen Zahlungen wieder aufheben lassen. Für 25 Cent pro Gigabyte können auch nach Überschreiten der ersten 1 TB pro Abrechnungszeitraum wieder Daten mit Priority Access ins All gesendet bzw. von dort empfangen werden.

Für das kürzlich gestartete Starlink RV-Angebot, das Satelliten-Internet für Wohnmobile, das sich auch während der fahrt nutzen lässt, steht der Priority Access erst gar nicht zur Verfügung.

Wann die neuen Richtlinien, die in den Vereinigten Staaten noch im Dezember umgesetzt werden sollen, auch für Kunden in Deutschland gelten werden, muss abgewartet werden. Hierzulande behält sich Starlink zwar vor, ein angemessenes Netzwerkmanagement zu betreiben, um gegen die „übermässige Nutzung von Netzwerkressourcen“ vorzugehen, die Richtlinien zur Fairen Nutzung verzichten jedoch noch auf Hinweise zum Priority Access.