„Clipboard Portal“: Einfacher Austausch von Inhalten zwischen zwei Macs

Der in Würzburg ansässige App-Entwickler Paul Schwind bietet mit Clipboard Portal eine neue macOS-Applikation an, die es ermöglicht, Inhalte wie Texte, Dateien, Bilder und Links schnell und unkompliziert zwischen verschiedenen Macs zu teilen.

Transfer über die Zwischenablage

Besonders für Teams, die gemeinsam an Projekten arbeiten, bietet die App eine praktische Lösung. Die Bedienung ist einfach: Nach der Installation erhält der Nutzer einen Code, den er an den Empfänger weitergibt. Dieser gibt den Code in seiner eigenen App ein, um die Übertragung zu autorisieren. Anschließend können Inhalte direkt über die Zwischenablage des Macs geteilt werden. Dateien werden dabei automatisch im Download-Ordner des Empfängers gespeichert.

Clipboard Portal legt nach Angaben des Entwicklers großen Wert auf Sicherheit: Alle übertragenen Daten werden durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Die App bietet zudem eine Historie der gesendeten und empfangenen Inhalte und benachrichtigt den Nutzer bei erfolgreichen Übertragungen. Funktionen, die für eine sichere und transparente Datenübertragung sorgen sollen.

AirDrop-Alternative für Kollegen

Clipboard Portal ist kostenlos im Mac App Store erhältlich und erfordert macOS 13.6 Ventura oder neuer zur Installation. Die nur drei Megabyte kleine Anwendung bietet eine einfache Alternative zu AirDrop und anderen Dateitransfer-Tools und richtet sich an alle, die schnell und sicher Dateien zwischen Macs mit unterschiedlichen Nutzer-Accounts austauschen möchten.

Die App ist besonders nützlich für Entwickler, Designer und alle, die effizient zusammenarbeiten und Dateien ohne Umwege teilen möchten. Ob beim Teilen von Code-Snippets oder Design-Elementen – Clipboard Portal hat es sich auf die Fahne geschrieben, den Arbeitsalltag durch sofortige und sichere Übertragung von Inhalten zu erleichtern.