Apple Arcade: Zwei Wochen Nachspielzeit für eingestellte Spiele

Zudem weist Apple darauf hin, dass es Entwicklern frei steht ihre Spiele als reguläre Kauftitel in den App Store einzustellen. Solltet ihr also einen besonders guten Titel bei Apple Arcade vermissen, dann lohnt es sich unter Umständen den App Store manuell zu durchsuchen. Gespeicherte Spielstände sollen sich dann, je nach Implementierung, einfach übernehmen lassen.

So gibt Apple an, dass Spiele die vor dem Ausschluss einer Anwendung aus Apple Arcade geladen und auf der lokalen Festplatte gesichert wurden, nach mindestens zwei Wochen problemlos gestartet und gespielt werden können. Anschließend sollen die Titel dann nur noch einen Hinweis anzeigen, dass das Spiel nicht mehr länger über Apple Arcade angeboten wird und beendet sich dann wieder.

In einem ersten Schritt scheinen aktuell 15 Titel betroffen zu sein, die schon bald nicht mehr von zahlenden Abonnenten gezockt werden können. Aufgefallen war dies bereits Anfang der Woche , nachdem Apple in der neu eingeführten Rubrik „Nur noch kurze Zeit verfügbar“ mehrere Spiele listete die offenbar dafür vorgemerkt waren schon in Kürze aus dem Angebot des Spiele-Abos gestrichen zu werden.

