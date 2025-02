„Clip Log“ sammelt alle Daten aus der Zwischenablage

Mit Clip Log ist schon seit November ein weiteres Verwaltungstool für die Zwischenablage im Mac App Store erhältlich. Im Zusammenhang mit dem neu veröffentlichten Update auf die Version 2.4.9 bietet der Entwickler seine Anwendung für kurze Zeit kostenlos an. Normalerweise werden beim Kauf von „Clip Log“ drei Euro fällig.

Wenn man zurückblickt, hat sich die Anwendung in den drei Monaten seit ihrer initialen Veröffentlichung ganz gut entwickelt. Das Programmfenster ist inzwischen übersichtlicher gestaltet und der Entwickler hat verschiedene Möglichkeiten zum Sortieren und Archivieren der Einträge ergänzt.

Und ihrer Grundfunktionalität unterscheidet sich die App erstmal nicht von anderen Anwendungen aus dieser Kategorie: „Clip Log“ speichert sämtliche Text- und Bildinhalte, die in die Zwischenablage kopiert werden. Diesbezüglich müssen wir aber gleich einen kurzen Warnhinweis loswerden: Die App erfasst auch alle in die Zwischenablage kopierten Passwörter und legt diese im Klartext in ihrem Protokoll ab. Diesbezüglich sollte der Entwickler dringend nachbessern, andere Anwendungen erlauben es, Passwörter aus diesem Verlauf auszuschließen.

Vor diesem Hintergrund ist es als Vorteil zu sehen, dass „Clip Log“ keinerlei Cloud-Optionen bietet, sondern alle Daten ausschließlich lokal auf dem Mac ablegt. „Clip Log“ arbeitet sessionbasiert, so lassen sich die erstellten Inhaltssammlungen jederzeit abspeichern und bei Bedarf wiederherstellen.

OCR-Funktion und einstellbare Bildergröße

Die App ermöglicht es, die erfassten Inhalte automatisch nach Kategorien wie „Text“ oder „Bild“ zu sortieren und stellt begleitend dazu eine integrierte Suchfunktion bereit. Eine integrierte OCR-Funktion erlaubt es, Texte in den zwischengespeicherten Bildern auszulesen. Über die Einstellungen der App kann man festlegen, in welcher Pixelgröße die in der Zwischenablage aufgesammelten Bilder gespeichert werden, um die Größe der Dateisammlung nicht unnötig aufzublähen.

Auch wenn wir hier noch einiges an Verbesserungspotenzial sehen: Solange die App kostenlos verfügbar ist, schadet es nicht, sie herunterzuladen und auszuprobieren.