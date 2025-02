„Zu jedem Preis“: Elon Musk will OpenAI kaufen

Elon Musk und der Chef des hinter ChatGPT stehenden Unternehmens OpenAI, Sam Altman, sind ohnehin schon nicht gut aufeinander zu sprechen. Der Konflikt zwischen den beiden spitzt sich nun zu, nachdem ein Konsortium unter der Leitung von Elon Musk ein Übernahmeangebot in Höhe von 97,4 Milliarden US-Dollar für die gemeinnützige Organisation hinter OpenAI vorgelegt hat.

Wer jetzt denkt, Musk wolle seinen Einfluss in digitalen Bereichen über den Kauf von Twitter hinaus weiter vergrößern, dürfte recht haben. Allerdings propagiert Musk in diesem Zusammenhang, dass er OpenAI zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückführen will. Musk hat das Unternehmen vor zehn Jahren mitgegründet und wirft Altman vor, ursprüngliche Werte verraten zu haben.

Elon Musk (Bild: depositphotos.com)

Als Ziel von OpenAI wurde damals formuliert, dass es sich um ein quelloffenes Angebot handeln solle, in dessen Mittelpunkt Themen wie Sicherheit und das Wohl der Menschheit stehen sollen. Musk geht bereits gerichtlich dagegen vor, dass Open AI nach seinem Ausstieg aus dem Unternehmen verstärkt in kommerziellen Bereichen aktiv ist. In Besonderem Maß kritisiert der Multimilliardär dabei die enge Kooperation zwischen OpenAI und Microsoft.

OpenAI legt Gegenangebot zum Kauf von Twitter vor

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat das Investoren-Team um Musk darüber hinaus angekündigt, auch bei allen Geboten, die höher als ihre eigenen sind, mitzuhalten.

Der OpenAI-Chef Altman hat derweil verlauten lassen, dass man an dem Angebot nicht interessiert sei, Musk jedoch jederzeit Twitter zum Preis von 9,74 Milliarden Dollar abkaufen würde.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Altman wandte sich dem Bericht zufolge zudem in einer internen Nachricht an seine Mitarbeiter um zu betonen, dass die Unternehmensstruktur ausschließt, dass eine Einzelperson die Kontrolle über OpenAI erlangt. Musks Handlungen bezeichnete er als Versuch, das Unternehmen zu schwächen.