Chrome, Edge, Firefox und Safari: Gemeinsam Basis für Plugins

Die Verfügbarkeit von Browser-Erweiterungen, deren Umfang und die in der Vergangenheit hier bereits vorgenommenen Konfigurationen gehören für viele Anwender zu den Gründen, die für bzw. gegen den Wechsel des eigenen Browsers sprechen können.

Während Firefox vor wenigen Jahren noch die erste Anlaufstelle für Nutzer und Nutzerinnen war, die ihren Webbrowser aufbohren und mit Hilfe von Extensions und Plugins mit zusätzlicher Funktionalität versorgen wollten, wird dieser Platz heute vornehmlich von Googles Chrome-Browser eingenommen. Apples Safari fällt hingegen durch eine unkonventionelle Plugin-Installation und eine vergleichsweise beschränkte Auswahl an Erweiterungen auf.

Gemeinsame Basis für Plugin-Entwickler

Damit es zumindest die aktiven Plugin-Entwickler fortan etwas einfacher haben, ihre Plugins allen relevanten Browsern am Markt zur Verfügung zu stellen haben Chrome, Edge, Firefox und Safari nun die WebExtensions Community Group (WECG) ins Leben gerufen und angekündigt zukünftig verstärkt an einer gemeinsamem Basis für Browser-Erweiterungen arbeiten zu wollen, die langfristig in einer branchenweit gültigen Spezifikation münden soll.

Konkret will man die Entwickler von Browser-Erweiterungen in allen Browsern die gleichen Basis-Funktionen, vergleichbare APIs und ähnliche Berechtigungsmodelle anbieten, damit diese sich nicht für jeden Hersteller in neue Voraussetzungen einlesen müssen.

Zudem wollen die Sicherheits-Teams von Chrome, Edge, Firefox und Safari eine gemeinsame Security-Architektur skizzieren, die „die Leistung erhöhen und noch sicherer und widerstandsfähiger gegen Missbrauch“ sein soll.

Zwar unterstreicht die WECG, dass man nicht vorhabe jeden Aspekt der Plugin-Entwicklung zu standardisieren, dennoch sind die jetzt angekündigten Anstrengungen zu begrüßen und sollten den Wechsel des bevorzugten Browsers langfristig deutlich vereinfachen.