ChatGPT: Operator ab heute in Deutschland verfügbar

OpenAI, das KI-Unternehmen hinter dem ChatBot ChatGPT, bietet seinen digitalen Assistenten „Operator“ nun auch in Deutschland sowie weiteren europäischen Ländern an. Ab sofort steht die Funktion Pro-Abonnenten von ChatGPT in der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island zur Verfügung.

OpenAIs „Operator“ soll bestimmte Aufgaben im Webbrowser automatisieren. Das Ende Januar erstmals vorgestellte Feature kann Maus- und Tastaturbefehle ausführen, um etwa Online-Formulare auszufüllen oder Buchungen vorzunehmen. OpenAI beschreibt das System als „Computer-Using Agent“ (CUA), der visuelle Inhalte erkennt und darauf basierend Entscheidungen trifft, um mit angesteuerten Webseiten zu interagieren.

Mögliche Einsatzbereiche und Grenzen

Laut OpenAI soll „Operator“ zeitraubende Aufgaben übernehmen können, etwa bei Online-Einkäufen oder der Reisebuchung. Nutzer hätten zudem die Möglichkeit, wiederkehrende Prozesse anzupassen, beispielsweise durch die Angabe bevorzugter Anbieter. Dennoch sei die KI nicht fähig, alle Schritte eigenständig durchzuführen. Bei Sicherheitsabfragen oder Zahlungsdaten müsse der Nutzer weiterhin selbst aktiv werden.

Mit der Einführung in Europa bleibt abzuwarten, ob und wann OpenAI die Funktion für eine breitere Nutzergruppe öffnen wird. Das Unternehmen gibt an, den Assistenten weiterentwickeln und anpassen zu wollen.

Vorerst nur für Pro-Nutzer

In den USA wurde „Operator“ bereits getestet. Laut Berichten von Nutzern konnte der KI-Assistent Aufgaben wie das Zusammenstellen von Einkaufslisten oder das Planen von Reisen erledigen. Die sogenannte „research preview“ sei in der Lage, Optionen basierend auf Nutzerpräferenzen auszuwählen und eigenständig Aktionen im Webbrowser durchzuführen.

Wie gut sich „Operator“ in europäischen Online-Diensten und mit landesspezifischen Anforderungen zurechtfindet, bleibt abzuwarten.

Zum Start wird „Operator“ vorerst nur im teuersten Pro-Tarif von OpenAI angeboten, für den 229 Euro monatlich entrichtet werden müssen. Im 23 Euro günstigen Plus-Tarif ist „Operator“ noch nicht verfügbar.