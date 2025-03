Neues iPad Air? ESR bietet zwei magnetische Hüllen an

Pünktlich zur Veröffentlichung der neuen iPad-Modelle hat der Zubehör-Anbieter ESR seine Produktpalette angepasst und neue magnetische Schutzhüllen für die M3-Modelle des iPad Air vorgestellt.

Die Hüllen sollen sowohl mit dem iPad Air in der 11-Zoll-Variante als auch mit dem 13-Zoll-Modell kompatibel sein – zusätzlich stehen weitere Variante für das iPad Pro zur Verfügung.

ESR Flip Serie

Die ESR Flip Serie ist eine dreifach faltbare Hülle, die verschiedene Aufstellwinkel ermöglicht. Die Front des Cases kann so gefaltet werden, dass das iPad in unterschiedlichen Neigungswinkeln positioniert werden kann. Zudem ist auch die vertikale Nutzung vorgesehen, um beispielsweise Inhalte in sozialen Medien bequemer zu betrachten. Ebenfalls in der iPad Air-Hülle integriert ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für den Apple Pencil.

Die Listenpreise für die Hüllen der Flip Serie variieren je nach Modell zwischen 26 und 33 Euro. Aktuell bietet ESR jedoch 15-Prozent-Coupons zur Einführung an, die Einführungsrabatt von bis zu 16 Prozent an, die für Endpreise in Höhe von 22 und 28 Euro sorgen.

ESR Shift Serie

Neben den Hüllen der Flip-Hülle bietet ESR auch die Magnet-Cases der Shift Serie an, die ein modulares Design aufweist. Das Rückenteil und die Standabdeckung sind voneinander getrennt und können mithilfe von Magneten in insgesamt neun verschiedenen Blickwinkeln fixiert werden.

Laut Hersteller soll dies eine stabilere Nutzung im Querformat ermöglichen. Die Preise für die Shift-Hülle liegen bei knapp 50 Euro.

UltraFit Displayschutzfolie

Ergänzend dazu bietet ESR eine neue Displayschutzfolie an. Die UltraFit Classic soll mit gehärtetem Glas für Schutz vor Kratzern und Stößen sorgen. Eine spezielle Beschichtung soll Fingerabdrücke und Schmutz minimieren. Ein mitgeliefertes Tray-System soll sich um die einfache und vor allem blasenfreie Installation kümmern.