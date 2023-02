ChatGPT: Opera-Integration und Abo-Start in Deutschland

Ergänzend dazu lassen sich fortan per Mausklick Zusammenfassungen der jeweils aktuell in Opera angezeigten Web-Inhalte abrufen. Eine zusätzliche Taste in der Adressleiste ruft für diesen Zweck direkt den in die Seitenleiste integrierten Chatbot auf den Plan. Die Funktionsweise veranschaulichen die Opera-Entwickler im folgenden Video:

Die Entwickler des Webbrowsers Opera haben ebenfalls am Wochenende angekündigt, dass sie den Erfolg von auf Künstlicher Intelligenz basierenden Angeboten wie ChatGPT zum Anlass nehmen, dergleichen direkt in die Seitenleiste von Opera zu integrieren.

Hierzulande schlägt das unter der Bezeichnung „ChatGPT Plus“ vermarktete Abo mit einem Monatspreis in Höhe von 23,80 Dollar inklusive Mehrwertsteuer zu Buche, was nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 22,30 Euro entspricht.

Die Betreiber des auf Künstlicher Intelligenz basierenden Chatroboters ChatGPT haben ja bereits zu Monatsbeginn angekündigt , dass sie den erweiterten Leistungsumfang ihrer Software künftig in ein Premium-Abo packen. Zum Wochenende wurde die optional aktivierbare kostenpflichtige Option jetzt auch in Deutschland eingeführt.

