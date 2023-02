iPad: Microsoft OneNote unterstützt Texteingabe durch „Kritzeln“

Grundsätzlich steht Apples „Scribble“ oder „Kritzeln“ bereits seit rund zwei Jahren in Deutschland zur Verfügung. Apple hatte die Funktion zunächst mit Unterstützung für die hauseigenen Apps wie Notizen eingeführt, generell lässt sich „Kritzeln“ aber unabhängig davon aber auch in beliebigen Texteingabefeldern verwenden. Dabei muss man als Nutzer nicht einmal darauf achten, dass man die Begrenzungen des Eingabefelds einhält, sondern die Texterkennung funktioniert auch, wenn die handschriftlichen Eingaben über die Ränder des Textfelds hinausgehen.

Offiziell nennt Apple die allgemein als „Scribble“ bekannte Funktion in Deutschland „Kritzeln“. Es handelt sich hierbei um die Möglichkeit, auf dem iPad Text anstelle mit der Bildschirmtastatur in handschriftlicher Form mit dem Apple Pencil einzugeben, die Texteingabe wird dann automatisch in getippten Text umgewandelt. Die mit der automatischen Handschrifterkennung verbundene Genauigkeit ist dabei erfreulich hoch.

