ChatGPT hält Landtagsrede und kommt bald mit Premium-Abo

Die Betreiber von ChatGPT haben derweil angekündigt , was eigentlich langfristig auch zu erwarten war. Mit dem Premium-Abo ChatGPT Plus kann man sich künftig zum Preis von 20 Dollar pro Monat Vorteile bei der Nutzung der Software erkaufen, allem voran einen permanenten Zugang und schnelle Antwortzeiten auch dann, wenn die Anwendung gerade besonders intensiv genutzt wird.

Die Landtagspräsidentin gibt sich in der Sache offen. Es stünde den Abgeordneten ja generell frei, sich Unterstützung zu holen, dabei könne es sich auch um Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz handeln – Hauptsache es stehe kein Roboter am Redepult.

Zumindest in Baden-Württemberg scheint der Einsatz der Software auch im politischen Umfeld keinesfalls mehr außergewöhnlich. Auch die CDU hat sich dergleichen bereits bedient, und von ChatGPT eine Anfrage an die Landesregierung formulieren lassen – Thema waren hier die Chancen und Risiken der Wirtschaft durch KI-Anwendungen. Ungeprüft könne und solle man die Aussagen der KI jedoch keinesfalls stehen lassen, lassen die Politiker vernehmen.

Insert

You are going to send email to