ChatGPT-Handbuch für gute Prompts: OpenAI über „Prompt Engineering“

OpenAI, das Unternehmen hinter dem künstlich-intelligenten Textgenerator ChatGPT, hat sein Hilfe-Dokument zum Thema „Prompt Engineering“ in einer umfangreich aktualisierten Version veröffentlicht und gibt in diesem zahlreiche Empfehlungen, wie sich Anwender die Kapazitäten des weltweit wohl bekanntesten KI-Angebotes bestmöglich zu Nutzen machen können.

Im Zweifelsfall konkreter werden

In dem englischsprachigen Leitfaden stellt das Team hinter dem Sprachmodell Strategien und Taktiken vor, die für bestmögliche Ergebnisse beim Einsatz der künstlichen Intelligenz sorgen sollen. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen in seinen Empfehlungen immer wieder auch, wie wichtig es sei, mit den eigenen Eingaben zu experimentieren, um Ergebnisse zu erhalten, die bestmöglich auf die eigenen Bedürfnisse passen.

Eine der wichtigsten und wohl auch offensichtlichsten Empfehlungen: Anwender sollen ihre Prompts, also die Textkommandos, mit denen ChatGPT in den Arbeitseinsatz geschickt wird, so konkret wie möglich formulieren.

Statt ChatGPT etwa einfach dazu aufzufordern: „Fasse die folgenden Besprechungsnotizen zusammen“, sollten Anwender klar formulieren, welche Schritte das Sprachmodell genau vornehmen soll, und hier durchaus mehr Zeit in die eigenen Eingaben investieren.

Besser wäre etwa ein Prompt im Format: „Fasse die folgenden Besprechungsnotizen in einem einzigen Absatz zusammen. Erstelle mir dann eine Liste der Wortmeldungen, mit deren wichtigsten Punkten und arbeite die Handlungsempfehlungen der Vortragenden besonders heraus.“

Sechs Strategien für ChatGPT

Neben detaillierten Eingaben stellt OpenAI fünf weitere Kernstrategien vor, mit denen sich die Ergebnisse weiter optimieren lassen. Neben der Bereitstellung von Beispielen durch den Anwender und der spezifischen Angabe, wie umfangreich die Textausgabe ausfallen soll, wird auch der Einsatz von Platzhaltern empfohlen und die Nutzung von Schritt-für-Schritt-Befehlen, die ChatGPT nacheinander abarbeiten soll.

Das aktualisierte Dokument „Prompt Engineering“ steht hier im Hilfebereich von OpenAI zur Verfügung.