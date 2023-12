Apple TV+: „The Family Plan“ startet mit neuen Gratis-Codes

Bei Apple TV+ ist die Komödie The Family Plan mit Mark Wahlberg und Michelle Monaghan angelaufen. Anlässlich dieses Filmstarts hat Apple auch eine neue Werbeaktion für Apple TV+ angeleiert. Über diese Sonderseite gibt es Gratiscodes für zwei kostenlose Monate mit Apples Videodienst.

An der neuen Gratisaktion können Apple zufolge nicht nur Neukunden, sondern auch qualifizierte wiederkehrende Kunden teilnehmen. Was genau hier mit „qualifiziert“ gemeint ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Laufende Probeabos lassen sich auf diese Weise auf jeden Fall nicht verlängern.

Wer bei der „Family Plan“-Aktion abgelehnt wird, kann sein Glück auch bei der weiterhin aktiven MediaMarkt-Aktion „Erlebe Apple Services“ versuchen.

The Family Plan: Filmkomödie mit Mark Wahlberg

In der neuesten Apple-Filmproduktion „The Family Plan“ spielt der einst als Hip-Hopper „Marky Mark“ bekannte Schauspieler Mark Wahlberg die Hauptrolle. Sein geregeltes Leben als hingebungsvoller Ehemann mit dem Namen Dan Morgan, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer wird jäh unterbrochen, als ihn seine Vergangenheit einholt und ihn Feinde aus Zeiten einholen, in denen er als hochprofessioneller Killer und Attentäter für die Regierung im Einsatz war.

Morgans Familie ahnt nichts von dessen Vorgeschichte, befindet sich aber in tödlicher Gefahr. Um seine Frau und die drei Kinder zu schützen, packt er alle in den Minivan der Familie und sie starten gemeinsam in einen „Kurzurlaub“. Ziel des Roadtrips ist Las Vegas, und während der Ex-Killer seiner Familie den Urlaub ihres Lebens bescheren will, muss er auf seine alten Qualitäten zurückgreifen, um sich seinen Verfolgern zu entledigen.

Der neueste „Apple Originals“-Film lässt sich mit knapp zwei Stunden Länge im Rahmen eines Abonnements von Apple TV+ genießen. Falls ihr von den oben erwähnten Probeabos Gebrauch macht, denkt daran, dass sich diese nach Ablauf kostenpflichtig verlängern, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Apple TV+ kostet mittlerweile 9,99 Euro im Monat.