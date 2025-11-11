CCCCorners startet und schließt Programme über aktive Ecken

CCCCorners ist eine neue Mac-Anwendung, mit deren Hilfe sich die Ecken des Bildschirms zum Starten von Programmen oder Kurzbefehlen verwenden lassen. macOS bietet zwar selbst auch die Möglichkeit, die Bildschirmecken mit Funktionen zu belegen, hier sind die verfügbaren Befehle jedoch auf eine Auswahl von Finder-Funktionen beschränkt.

Seinen unaussprechlichen Namen verdankt CCCCorners der Tatsache, dass die Anwendung von Apple notarisiert über den Mac App Store vertrieben wird und auch keinerlei erweiterte Zugriffsrechte über die Bedienungshilfen oder dergleichen verlangt. Dadurch soll sich die Anwendung von anderen Apps mit ähnlichem Funktionsumfang unterscheiden. Die drei vorangestellten Cs stehen dem Entwickler zufolge für „confidential, confidential, confidential“.

CCCCorners sitzt in der Menüleiste des Mac. Von dort aus kann man konfigurieren, welche App oder welcher Kurzbefehl gestartet werden soll, wenn man mit der Maus in eine bestimmte der vier Bildschirmecken fährt. Ein Auswahlmenü listet sämtliche installierten Programme sowie die in Apples Kurzbefehle-App zur Verfügung stehenden Kurzbefehle an.

Die Anwendung berücksichtigt auch Nutzer, die bei der Arbeit mit der Maus gerne mal versehentlich in eine Bildschirmecke fahren. Um Fehlbedienungen auszuschließen kann man über die Einstellungen der App bestimmen, dass gleichzeitig eine bestimmte Taste gedrückt werden muss, wenn man durch die Mausbewegung in die Ecke eine Aktion von CCCCorners auslösen will. Für diesen Zweck stehen die Umschalt-, Befehls-, Alt- oder Steuerungstaste zur Wahl.

Apps lassen sich auch auf diesem Weg schließen

CCCCorners lässt sich auch so konfigurieren, dass eine geöffnete Anwendung bei einer erneuten Mausbewegung in die entsprechende Ecke wieder geschlossen wird. Diese Funktion lässt sich aufgrund von Apples Sandbox-Regeln jedoch nur aktivieren, wenn man der Anwendung über die Bedienungshilfen zusätzliche Rechte einräumt.

CCCCorners wird zum Preis von 2,99 Euro im Mac App Store angeboten. Eine kostenlose Testversion hat der Entwickler leider nicht im Programm.