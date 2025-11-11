ifun.de — Apple News seit 2001. 45 107 Artikel
   

CCCCorners startet und schließt Programme über aktive Ecken
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

CCCCorners ist eine neue Mac-Anwendung, mit deren Hilfe sich die Ecken des Bildschirms zum Starten von Programmen oder Kurzbefehlen verwenden lassen. macOS bietet zwar selbst auch die Möglichkeit, die Bildschirmecken mit Funktionen zu belegen, hier sind die verfügbaren Befehle jedoch auf eine Auswahl von Finder-Funktionen beschränkt.

Seinen unaussprechlichen Namen verdankt CCCCorners der Tatsache, dass die Anwendung von Apple notarisiert über den Mac App Store vertrieben wird und auch keinerlei erweiterte Zugriffsrechte über die Bedienungshilfen oder dergleichen verlangt. Dadurch soll sich die Anwendung von anderen Apps mit ähnlichem Funktionsumfang unterscheiden. Die drei vorangestellten Cs stehen dem Entwickler zufolge für „confidential, confidential, confidential“.

Ccccorners

CCCCorners sitzt in der Menüleiste des Mac. Von dort aus kann man konfigurieren, welche App oder welcher Kurzbefehl gestartet werden soll, wenn man mit der Maus in eine bestimmte der vier Bildschirmecken fährt. Ein Auswahlmenü listet sämtliche installierten Programme sowie die in Apples Kurzbefehle-App zur Verfügung stehenden Kurzbefehle an.

Ccccorners Einstellungen

Die Anwendung berücksichtigt auch Nutzer, die bei der Arbeit mit der Maus gerne mal versehentlich in eine Bildschirmecke fahren. Um Fehlbedienungen auszuschließen kann man über die Einstellungen der App bestimmen, dass gleichzeitig eine bestimmte Taste gedrückt werden muss, wenn man durch die Mausbewegung in die Ecke eine Aktion von CCCCorners auslösen will. Für diesen Zweck stehen die Umschalt-, Befehls-, Alt- oder Steuerungstaste zur Wahl.

Apps lassen sich auch auf diesem Weg schließen

CCCCorners lässt sich auch so konfigurieren, dass eine geöffnete Anwendung bei einer erneuten Mausbewegung in die entsprechende Ecke wieder geschlossen wird. Diese Funktion lässt sich aufgrund von Apples Sandbox-Regeln jedoch nur aktivieren, wenn man der Anwendung über die Bedienungshilfen zusätzliche Rechte einräumt.

CCCCorners wird zum Preis von 2,99 Euro im Mac App Store angeboten. Eine kostenlose Testversion hat der Entwickler leider nicht im Programm.

Laden im App Store
CCCCorners
CCCCorners
Entwickler: Bohdan Kolesnyk
Preis: 2,99 €
Laden
11. Nov. 2025 um 19:56 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.107 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45107 Artikel in den vergangenen 8785 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven