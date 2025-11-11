ifun.de — Apple News seit 2001. 45 106 Artikel

Paramount+ kündigt die nächste Preiserhöhung an
Paramount+ wird zu Beginn kommenden Jahres für US-Abonnenten in den einzelnen Abo-Varianten um jeweils einen Dollar pro Monat teurer. Eine Preissteigerung in den USA muss zwar nicht zwingend bedeuten, dass Deutschland oder andere Länder in Europa ebenfalls betroffen sind. Großartige Illusionen diesbezüglich wollen wir allerdings nicht verbreiten. Hier stellt sich eigentlich nur die Frage, wann sich diese Änderungen in anderen Ländern ebenfalls zeigen.

Die Verantwortlichen des Videodienstes haben die anstehende Preiserhöhung für amerikanische Kunden im Rahmen der Bekanntgabe ihrer aktuellen Quartalszahlen angekündigt. Die als Begründung angeführten Argumente haben wir so auch bereits von anderen Anbietern wie Netflix oder Apple gehört. Mit laufenden Investitionen erhöhe man den Wert des Angebots für die Nutzer. Um dies auch in Zukunft zu ermöglichen, müsse man die Preise für Nutzer erhöhen. In der Folge werde man durch kontinuierliche Reinvestitionen die Benutzererfahrung fördern und den Kunden noch stärkere Inhalte bieten.

Exklusiver und keine Testversion mehr

Paramount+ hat darüber hinaus angekündigt, stärker auf exklusive Vermarktungswege zu setzen. Es soll weniger oder gar keine Bundles oder Paketangebote geben, bei denen für das Unternehmen kaum etwas übrig bleibt. Auch kostenlose Testversionen und großzügige Rabatte sollen nach Angaben der Verantwortlichen bald der Vergangenheit angehören. Ziel sei es, eine große, loyale und profitable Abonnentenbasis aufzubauen und das Wachstum und den langfristigen Geschäftswert des Unternehmens zu optimieren.

Die letzte Preiserhöhung bei Paramount+ haben wir hierzulande im Juni gesehen. Der Preis für das auf Full HD und zwei Geräte begrenzte Standardabo wurde da von 7,99 Euro auf 9,99 Euro angehoben. Begleitend dazu kann man Paramount+ mit Werbung für 5,99 Euro oder als Premium-Version mit 4K und der Möglichkeit zum Streamen auf bis zu vier Geräte für 12,99 Euro buchen. Neukunden haben hierzulande noch die Möglichkeit, den Videodienst sieben Tage lang kostenlos zu testen. Der Ankündigung von Paramount+ zufolge dürfte diese Option nicht mehr lange existieren.
11. Nov. 2025 um 18:31 Uhr von Chris


  • Aktuell mit AppleTV bester Streaming Dienst. Lohnt sich definitiv im Gegensatz zu zum Beispiel Netflix aktuell.

  • Achja, wieder so ein BWLer der meint den Dreh raus zu haben. Und als wäre das die letzte Preiserhöhung. Na klar. Jetzt wird schon monatlich erhöht, sprich ich soll den Verfall mit meiner Kohle mitfinanzieren. Nein Danke. Ich habe Paramount+ abonniert. Letztes Jahr in nem Bundle. Bis mitte Dez. Ja, es gab die ein oder andere gute Serie, aber wenn ich den Service einmal im Jahr abonniert hätte, hätte ich nichts weiter verpasst. So viel geiles Zeug war jetzt auch nicht dabei. Ich behaupte mal, dass ich sogar 2-3 Jahre ohne Paramount+ überleben würde. Lasst mich wissen wenn die Gier endlich mal erschöpft ist.

  • Die angenehme Ära des Streamings neigt sich dem Ende. Wird alles zu teuer.

    Diese Preispolitik bringt uns die illegale Torrent-Ära zurück. How the turn tables

