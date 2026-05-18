Cats Lock: Wenn die Katze wieder auf dem Mac tippt

Wer mit Katze und Mac arbeitet, kennt das Problem: Kaum ist das MacBook warm, wird die Tastatur zur Liegefläche. Die Mac-App Cats Lock nimmt sich genau dieses Alltagsdramas an und blockiert auf Knopfdruck die Tastatur.

Katzen lieben die Wärme eines MacBooks.

Die App sitzt in der Menüleiste und lässt sich per Mausklick oder Tastenkürzel aktivieren. Ist Cats Lock eingeschaltet, werden Tastatureingaben blockiert. Die Katze kann also weiter auf dem Mac liegen, ohne zufällig Mail-Entwürfe zu verschicken, Dokumente umzubenennen oder Tastenkombinationen auszulösen, die man selbst noch nie bewusst verwendet hat.

Auf Wunsch blendet Cats Lock dabei eine sichtbare Sperroberfläche ein. Für ruhigere Situationen gibt es zusätzlich einen Stealth-Modus, der ohne Overlay und ohne Geräusche arbeitet. Das kann etwa während Videokonferenzen oder beim Schauen eines Films praktisch sein, wenn der Mac weiterlaufen soll, die Tastatur aber vor Pfoten geschützt werden muss.

Mit Geräuschen gegen Katzenbesuch

Neben dem reinen Sperren bietet Cats Lock auch eine akustische Abschreckung. Die App kann bei Tastendrücken Geräusche abspielen, darunter Hundegebell, Staubsauger oder fauchende Katzen. Wer möchte, kann auch eigene Sounds importieren. Ob das bei jeder Katze wirkt oder nur zu beleidigten Blicken führt, dürfte individuell ausfallen.

Praktisch ist die automatische Entsperrung beim Ruhezustand. Sobald der Mac schlafen geht, deaktiviert sich Cats Lock wieder. So soll verhindert werden, dass man sich später selbst aussperrt und die App genau das Problem verursacht, das sie eigentlich lösen wollte.

Kleine App, klarer Zweck

Cats Lock ist eine typische kleine Mac-Utility: ein klar umrissenes Problem, eine einfache Lösung, kein großes Ökosystem. Die Anwendung läuft lokal auf dem Mac, verzichtet auf Konten, Cloud-Anbindung und Analysefunktionen und benötigt keine Bedienungshilfen-Freigabe.

Die App setzt macOS 14 oder neuer voraus und läuft auf Macs mit Apple-Chips sowie Intel-Prozessoren. Im UMac-App-Store kostet Cats Lock einmalig 2,99 Euro. Ein Abo oder In-App-Käufe gibt es nicht. Für alle ohne Katze bleibt die App vermutlich überflüssig. Für alle mit Katze kann sie genau die Art von Software sein, bei der man sich fragt, warum es sie nicht schon früher gab.