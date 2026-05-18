Apple lädt zur WWDC26-Keynote am 8. Juni

„Jetzt wird’s brillant“: Unter diesem Motto bewirbt Apple in Deutschland die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC26. Die Veranstaltung findet vom 8. bis 12. Juni statt und startet am Montag, dem 8. Juni, mit der traditionellen Keynote. Für Zuschauer in Deutschland beginnt die Präsentation um 19 Uhr.

Die Keynote wird wie gewohnt über apple.com, die Apple-TV-App und YouTube gestreamt. Im Mittelpunkt dürften die nächsten großen Systemversionen stehen, darunter iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27. Apple spricht allgemein von neuen Werkzeugen, Technologien, Plattform-Updates und Fortschritten im Bereich KI.

Direkt im Anschluss folgt die „Platforms State of the Union“. Diese richtet sich stärker an Entwickler und beginnt um 22 Uhr deutscher Zeit. Dort geht Apple traditionell tiefer auf neue Frameworks, Schnittstellen und Entwicklungswerkzeuge ein. Der Stream läuft über die Apple-Developer-App, die Entwickler-Webseite und YouTube.

Mehr als 100 Sessions geplant

Während der WWDC-Woche will Apple mehr als 100 neue Videos zu Werkzeugen, Technologien und Design bereitstellen. Ergänzend sind Group Labs mit Apple-Ingenieuren und Designern geplant. Dort können Entwickler Fragen stellen und sich zu Themen wie Apple Intelligence, Entwicklerwerkzeugen, Grafik, Spielen, maschinellem Lernen und Design austauschen.

Apple lädt zudem mehr als 1.000 Entwickler, Designer und Studierende zu einem Vor-Ort-Event in den Apple Park ein. Dort können sie Keynote und Platforms State of the Union gemeinsam verfolgen, an Labs teilnehmen und sich mit Apple-Teams austauschen.

Apple Design Awards ebenfalls Thema

Im Rahmen der WWDC26 werden auch die Apple Design Awards vergeben. Apple hat bereits 36 Finalisten in Kategorien wie „Delight and Fun“, „Inclusivity“, „Innovation“, „Interaction“, „Social Impact“ sowie „Visuals and Graphics“ benannt. Die Gewinner sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Für Nutzer dürfte vor allem spannend werden, wie deutlich Apple bei Siri und Apple Intelligence nachlegt. Nach mehreren Verzögerungen steht der Konzern in diesem Jahr besonders unter Druck, die KI-Funktionen nicht nur anzukündigen, sondern sichtbar voranzubringen. Spätestens am 8. Juni wissen wir mehr.