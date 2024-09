„Carmen Sandiego“ & mehr: Das kommt neu zu Netflix Games

Netflix hat im Rahmen seines „Geeked Week“-Events nicht nur kommende Filme und Serien angekündigt, sondern auch eine Auswahl der als nächstes für sein Spieleangebot geplanten Neuzugänge gezeigt. Abonnenten von Netflix dürfen sich auf weitere bekannte Titel freuen.

Als Highlight kündigt Netflix die Veröffentlichung von „Carmen Sandiego“ an. In dem Adventure sind Spieler mit der Aufgabe betraut, die Spur der Meisterdiebin zu verfolgen, die für das Gute kämpft und sich gegen das weltweite Verbrechen stellt. Das Spiel kommt als Ergänzung zu der auf Netflix verfügbaren gleichnamigen TV-Serie.

Darüber hinaus dürfen sich Netflix-Nutzer auf „Tales of the Shire“ freuen, ein Simulationsspiel, das im Universum von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ angesiedelt ist. Ohnehin stehen bei Netflix Games noch mehrere, zum Teil bereits im Rahmen der Gamescom angekündigte Neuerscheinungen auf der Warteliste, darunter die Monument-Valley-Trilogie und „Civilization VI: Platinum“.

Die kommenden Netflix-Spiele im Video

Hier noch einmal die komplette Liste aller von Netflix für die nächsten Wochen angekündigten Neuzugänge bei Netflix Games:

Squid Game: Unleashed

Carmen Sandiego

Chicken Run: Eggstraction

Lab Rat

Don't Starve Together

Street Fighter IV CE

Tales of the Shire

Blood Line: A Rebel Moon Game

Monument Valley 3

Civilization VI: Platinum

Insgesamt haben Netflix-Abonnenten mittlerweile Zugang zu mehr als 80 exklusiven Spielen für Tablets und Mobilgeräte., die sie ohne Werbung, ohne In-App-Käufe und ohne zusätzliche Gebühren im Rahmen ihres Netflix-Abonnements nutzen können.

Alternative zu Apple Arcade

Netflix stellt sich mit diesem Angebot gegen Apple Arcade, verlangt seinen Kunden aber keine zusätzlichen Gebühren ab. Vielmehr darf man die in diesem Rahmen verfügbaren Spiele als nette Beigabe zum Abonnement des Videodienstes sehen.

Die iOS-Versionen der Spiele lassen sich ganz gewöhnlich über Apples App Store laden und werden durch die Eingabe valider Netflix-Nutzerdaten aktiviert.

