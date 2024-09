Die „Apple ID“ heißt jetzt „Apple Account“

Apple hat mit der Veröffentlichung der neuen Betriebssysteme für Mac, iPhone & Co. die „Apple ID“ abgeschafft. Aber keine Angst, hier geht es nur um die Vergabe eines neuen Namens, der Funktionsumfang eurer Apple-Konten bleibt unverändert.

Your #AppleAccount is your key to all Apple services. It should be unique, secure, and never be shared.

Watch the video to learn more. pic.twitter.com/3bA5YEvEcV

— Apple Support (@AppleSupport) September 16, 2024