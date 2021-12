Canary streicht Basisfunktionen: Kunden sollen Premium buchen

Kunden die sich für das Upgrade in den Premium-Tarif des Anbieters entscheiden, stellt Canary eine 100-Dollar-Geschenkkarte für Amazon in Aussicht. Kunden die nicht vorhaben ein den Premium-Servicce zu buchen verlieren zum kommenden Jahr sechs Kernfunktionen.

Dies wird sich zum Anfang des kommenden Jahres ändern – auch für Bestandskunden. Wie das in Berlin ansässige Unternehmen in einem Rundschreiben an die aktiven Nutzer der Canary-Lösung mitteilt, werden die Basisfunktionen zum neuen Jahr zusammengestrichen. Bestandskunden, die diese wie gewohnt weiter nutzen möchten, verweist man an den zum Jahrespreis von 99 Euro angebotenen Premium-Service.

Schon damals setzte Canary auf ein Abo-Modell, lockte interessierte Kunden allerdings mit einem umfangreichen Portfolio an Basisfunktionen, die es bei der Konkurrenz so nicht gab. Auch ohne monatliche Zahlung sicherten die Canary-Kameras den Videoverlauf 24 Stunden lang, lieferten 30-sekündige Videoclips, offerierten eine Masking-Funktion und verstanden sich auf eine Personenerkennung und automatisierte Bewegungsalarme, die mit Bildern und Kurzclips auf erkannte Bewegungen hinweisen konnten.

2016, also noch einige Jahre vor dem Boom der smarten Überwachungskameras, startete der Anbieter Canary mit seinem Video-Alarmsystem in den deutschen Markt. App-gesteuert, mit zahlreichen Sensoren ausgestattet und mit einem Verkaufspreis von 219 Euro sogar vergleichsweise günstig.

