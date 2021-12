Telekom verpasst Termin: Neue MagentaCLOUD verzögert sich

Update von 19:08 Uhr: Knappe zwei Stunden nach unserem Beitrag bestätigt die Telekom nun, dass die neue Version der MagentaCLOUD heute, entgegen der bisherigen Planung, nicht mehr live gehen wird.

Ein Mitarbeiter schreibt:

[…] Leider wird die MagentaCLOUD heute doch nicht mehr wieder erreichbar sein. Es wurde hier die Sorge geäußert, dass es zu Datenverlusten kommen könnte. Da die Übertragung der Daten bereits abgeschlossen sind, ist das eher unwahrscheinlich. An welchen Details die ganze Kiste aktuell hängen bleibt, kann ich nicht sagen, würde allerdings ja auch keinem helfen. Ich kann nur sagen das so ein Produkt wesentlich komplexer in der Struktur ist, also man sich das von außen vorstellt und die Schwierigkeit eben darin besteht das alles richtig miteinander zu verknüpfen. Ich kann den Unmut über die lange Downtime sehr gut verstehen und wirklich alle beteiligten Kollegen*innen sind darüber genauso unglücklich wir Ihr es seit. Leider müssen wir da jetzt gemeinsam durch. […]

Original-Eintrag von 17:50 Uhr: Am 23. November kündigte die Deutsche Telekom umfassende Wartungsarbeiten bei ihrem Cloud-Speicher-Dienst MagentaCLOUD an. Da man vorhabe, eine komplett neue Version des Online-Speichers mit runderneuerter Benutzeroberfläche und mehreren neuen Funktionen bereitzustellen, sehe man sich gezwungen, das vorhandene Angebot für einige Tage vom Netz zu nehmen.

Ab 9. Dezember im neuen Design

Die Telekom forderte ihre MagentaCLOUD-Kunden damals dazu auf, die als gelöscht markierten Dateien bis zum 5. Dezember zu sichern (da man diese nicht in das neue System übernehmen werde) und anschließend mit einer Auszeit von zwei bis drei Tagen zu rechnen.

Ab dem 9. Dezember, so die Zusage damals, würde man dann den Zugriff auf die neue MagentaCLOUD zur Verfügung stellen.

Inzwischen sind zwei Drittel des 9. Dezembers verstrichen und an immer mehr deutschen Arbeitsplätzen verabschieden sich die Nutzer der MagentaCLOUD, die die Startseite des Web-Dienstes in Tagesverlauf heute mehr als einmal neu geladen haben dürften, in den verdienten Feierabend.

Gleichzeitig wird die Stimmung im offiziellen Community-Forum der Telekom immer unruhiger. Hier machen sich erste Anwender nicht nur auf die Suche nach Alternativen, sondern bangen mit fortschreitender Wartezeit auch um die eigenen Dateien.

Mitverantwortlich dürften die ausbleibenden Statusmeldungen der Telekom sein, die auf magentacloud.de weiterhin nur einen Wartungshinweis anzeigt und nach wie vor verspricht, die neue MagentaCLOUD ab 9. Dezember verfügbar machen zu wollen.

Letztes Lebenszeichen vor 6 Stunden

Im Sammelthread zum Thema wurden mittlerweile über 220 Wortmeldungen abgegeben, darunter auch die eines Telekom-Mitarbeiters der sich vor nunmehr sechs Stunden folgendermaßen zur Verzögerung geäußert hat: