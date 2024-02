ByeNotch korrigiert Anzeige von Vollbild-Apps auf MacBooks mit „Notch“

Die Mac-Anwendung ByeNotch befasst sich mit einem speziellen Problem, das sich ausschließlich bei der Verwendung von bestimmten Apps im Vollbildmodus auf einem Apple-Notebook mit „Notch“ bemerkbar machen.

In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Spiele wie EveOnline oder Terraria oder auch Emulatoren, bei denen durch die automatisch von macOS vorgenommene Skalierung im Vollbildmodus nicht nur im oberen Bildschirmbereich, sondern auch seitlich und am unteren Bildschirmrand Anpassungen vorgenommen werden und in diesem Zug einzelne Bildbereiche verschwinden.

In besonders ungünstigen Fällen handelt es sich bei den abgeschnittenen Bildbereichen um wichtige und für die Navigation in den Anwendungen notwendige Elemente. Die vom Entwickler Ignacio Juarez kostenlos angebotene Mac-App „ByeNotch“ will dergleichen verhindern, indem sie dafür sorgt, dass man die in macOS integrierte Funktion „Größe an Sitz unter der integrierten Kamera anpassen“ auch dann deaktivieren kann, wenn die eigentlich hierfür vorgesehene Einstellung vom Betriebssystem des Mac ignoriert wird.

Notch bleibt aber Ränder verschwinden

Der Name der App ist dabei ein wenig irreführend. „ByeNotch“ kann die Notch selbst natürlich nicht verschwinden lassen, sorgt aber dafür, dass sich der für die Kameraaussparung zusätzlich benötigte obere Bildschirmrand nicht auf die restliche Vollbilddarstellung der Anwendungen auswirkt. Auf diese Weise soll man im Zusammenspiel mit den betroffenen Apps rund 10 Prozent zusätzliche Bildschirmfläche gewinnen.

Am Wochenende wurde „ByeNotch“ in Version 2.0 veröffentlicht. Neben allgemeinen Verbesserungen und einem neuen Programmsymbol bringt das Update auch Unterstützung für die neueren, mit Apple-Prozessoren vom Typ M2 und M3 ausgestatteten MacBooks.

Wenn ihr zu den Nutzern der von den Notch-Skalierungsproblemen betroffenen Apps gehört, könnte ein Test von „ByNotch“ lohnenswert sein. Die Mini-App ist wie gesagt kostenlos und mit ihren lediglich 195 KB Größe schnell geladen und installiert. „ByNotch“ hat seinen Platz in der Menüleiste des Mac. Den GitHub-Auftritt des Entwicklers findet ihr hier.